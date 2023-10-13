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Элитный дом рядом с новым парком, психбольницей и церковью построят в Барнауле

Градсовет города согласовал проект небольшого четырехэтажного дома на улице Приречной

13 октября 2023, 11:10, ИА Амител

Небольшой четырехэтажный дом планируют построить в историческом центре Барнаула на улице Приречной рядом с новым сквером, который появился в этом году. Также рядом с домом расположены два памятника архитектуры – церковь и психиатрическая больница. Проект элитного дома с закрытым двором, подземным паркингом, а также спортивной площадкой рассмотрели 12 октября на заседании градостроительного совета.

Как будет выглядеть дом на Приречной?

Проект разработал архитектор Владимир Золотов. Здание будет в форме буквы Г с аркой. В доме будет располагаться 30 квартир, где смогут проживать 108 человек. Подразумевается подземная парковка на 42 автомобиля. Здание будет иметь площадь около 1,2 тысячи квадратных метров. Общая площадь участка застройки составит 3 тысячи квадратных метров. Дом будет вплотную примыкать к новому скверу на улице Приречной, который сделали в этом году.

Архитектор Владимир Золотов объяснил, что попытался "вписать" объект в данную часть Барнаула. Именно поэтому на фасаде появятся высокие парапеты и арочные окна. Вечером здание будет освещено. Для кондиционеров сделают специальные отверстия в лоджиях. Фасад будет желтого цвета, а автомобилисты смогут заезжать через арку. При этом территория будет полностью закрытой и спрятана от посторонних людей высоким забором.

Что сказали о проекте эксперты градсовета?

Архитекторы уделили внимание внутренним коммуникациям и тому, будет ли затапливать подземную парковку грунтовыми водами. Владимир Золотов пояснил, что участок расположен в зонах слабого и умеренного подтопления, поэтому воды быть не должно. Тем более рядом уже расположено несколько высоток, где такой проблемы нет.

Также эксперты предложили сделать зону для выгула собак. Золотов сообщил, что рядом с улицей Приречной есть участок, где уже много лет барнаульцы гуляют с домашними животными.

Председатель комитета по архитектуре Барнаула Антон Воробьев предложил поработать над обликом здания. В частности, сделать крышу шатровой, а на фасад добавить еще декоративных элементов. Однако архитектор, руководитель творческой мастерской "Призма" Наталья Кан высказала противоположную точку зрения и призвала ничего не менять в архитектурном образе дома.

В итоге эксперты поддержали проект элитного дома в центре Барнаула.

Барнаул строительство недвижимость градсовет

Комментарии 4

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не удивился!

12:39:41 13-10-2023

О как! Теперь понятно, для кого вбухали миллионы бюджетных рублей! Я то гадал, зачем в этом Богом забытом месте парк создавать, а оно вон как обернулось! Браво, мэр!

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Элен без ребят

13:19:24 13-10-2023

[тут смайлик, сползающий под мебеля] элитный дом рядом с психбольницей?))) расскажите им, пожалуйста, кто-нибудь, что такое элитное жильё.

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Гость

15:51:53 13-10-2023

Та часть города, грунт, при царе-батюшке был пронизан специальными трубами из лиственницы, которые отводили грунтовые воды в Барнаулку... Эта часть города по сути своей- болото, там вовсю растёт ремиз...

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Гость

17:17:50 13-10-2023

Здание в форме буквы "Г" у психбольницы- элитное жилье! Падсталом...

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