Элитный дом рядом с новым парком, психбольницей и церковью построят в Барнауле

Градсовет города согласовал проект небольшого четырехэтажного дома на улице Приречной

13 октября 2023, 11:10, ИА Амител





















Проект дома на улице Приречной в Барнауле

Небольшой четырехэтажный дом планируют построить в историческом центре Барнаула на улице Приречной рядом с новым сквером, который появился в этом году. Также рядом с домом расположены два памятника архитектуры – церковь и психиатрическая больница. Проект элитного дома с закрытым двором, подземным паркингом, а также спортивной площадкой рассмотрели 12 октября на заседании градостроительного совета.

Как будет выглядеть дом на Приречной?

Проект разработал архитектор Владимир Золотов. Здание будет в форме буквы Г с аркой. В доме будет располагаться 30 квартир, где смогут проживать 108 человек. Подразумевается подземная парковка на 42 автомобиля. Здание будет иметь площадь около 1,2 тысячи квадратных метров. Общая площадь участка застройки составит 3 тысячи квадратных метров. Дом будет вплотную примыкать к новому скверу на улице Приречной, который сделали в этом году.

Архитектор Владимир Золотов объяснил, что попытался "вписать" объект в данную часть Барнаула. Именно поэтому на фасаде появятся высокие парапеты и арочные окна. Вечером здание будет освещено. Для кондиционеров сделают специальные отверстия в лоджиях. Фасад будет желтого цвета, а автомобилисты смогут заезжать через арку. При этом территория будет полностью закрытой и спрятана от посторонних людей высоким забором.

Что сказали о проекте эксперты градсовета?

Архитекторы уделили внимание внутренним коммуникациям и тому, будет ли затапливать подземную парковку грунтовыми водами. Владимир Золотов пояснил, что участок расположен в зонах слабого и умеренного подтопления, поэтому воды быть не должно. Тем более рядом уже расположено несколько высоток, где такой проблемы нет.

Также эксперты предложили сделать зону для выгула собак. Золотов сообщил, что рядом с улицей Приречной есть участок, где уже много лет барнаульцы гуляют с домашними животными.

Председатель комитета по архитектуре Барнаула Антон Воробьев предложил поработать над обликом здания. В частности, сделать крышу шатровой, а на фасад добавить еще декоративных элементов. Однако архитектор, руководитель творческой мастерской "Призма" Наталья Кан высказала противоположную точку зрения и призвала ничего не менять в архитектурном образе дома.

В итоге эксперты поддержали проект элитного дома в центре Барнаула.