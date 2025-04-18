Новости о стабилизации российской валюты подталкивают туристов к покупке билетов

18 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

Туристы / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Спрос россиян на зарубежные туры на майские праздники и лето растет. В частности, на это повлияло продолжающееся укрепление рубля и, соответственно, снижение цен в пересчете из евро и доллара на ряд направлений. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, изменились ли в этой связи цены на туры и предпочтения жителей Алтайского края.

Если в середине февраля спрос россиян на зарубежные туры составлял около 10%, то уже к концу месяца он вырос до 40%. И тенденция к увеличению сохраняется. Текущие курсы близки к прошлогодним, и в целом зима – начало весны всегда были временем планирования майского и летнего отдыха.

Новости о стабилизации рубля психологически подталкивают туристов быстрее принимать решение о поездке. Кроме того, если говорить о майских, этому способствует и удачный график выходных, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"Укрепление рубля, которое особенно было заметно в марте, конечно, способствовало снижению цен. Плюс к этому – увеличение авиационных перевозок и расширение географии. Появились рейсы в Тунис, стало больше рейсов во Вьетнам, в Турцию. На снижение цен сыграло и предложение перелетов в Китай", – пояснил он.

Среди жителей Алтайского края лидером зарубежных направлений на майские праздники и лето остается Турция. Вслед за ней идет Вьетнам. Прямые рейсы из Барнаула вывели это направление в топ. Также активно бронируют ОАЭ, Хайнань и Таиланд. Укрепление рубля и падение доллара отчасти влияет на цены, но не кардинально, считает Дарья Дорошенко, менеджер туристической компании "Вокруг света" в Барнауле.

"Если есть спрос, а он у нас есть на лето всегда, операторы это видят и цены сильно не снижают. То есть колебания есть, но незначительные, и я всегда туристам говорю: мы уже давно на рынке, если устраивает цена, нужно брать, потому что эти выгадывания стоимости по курсам не всегда удачны. Люди это знают. Бывают случаи, когда курс падает, а цена стоит или даже растет", – сказала она.

Вместе с тем, по словам экспертов, в этом году майские праздники станут ощутимо дороже для туристов. Вместе со спросом выросли цены на отели (на 43%) и на туры (на 12-13%), по сравнению с прошлым годом. Средние расходы на отдых увеличились почти по всем топовым направлениям.