Не в Анапу. Куда летом поедут отдыхать жители Алтайского края?

Туристы все чаще обращают внимание на Дагестан, Калининград и Турцию, популярным остается Сочи

21 февраля 2025, 07:14, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Бронировать отели заранее в Краснодарском крае стали меньше, сообщает РИА Новости. По данным источника, курортам на юге России туристы стали предпочитать другие города внутри страны и заграницу на фоне истории с разлитым мазутом на берегу Анапы. Это событие затронуло все Черноморское побережье, и в СМИ это даже называли экологической катастрофой общемирового значения.

О том, изменился ли выбор направления для летнего отдыха у жителей Алтайского края и куда можно поехать сегодня, радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала Ольга Ришко, директор барнаульского офиса продаж компании PEGAS Touristic.

"На фоне разговоров о мазуте клиенты, конечно, присматриваются к Дагестану, потому что у нас из Барнаула есть, допустим, программы Барнаул – Казань – Дагестан, Каспийское море. Или к Калининграду, потому что у нас есть Барнаул – Казань – Калининград, Балтийское море. И, конечно же, присматриваются к Турции, потому что по раннему бронированию есть достаточно хорошие цены, которые сопоставимы с ценами Краснодарского края", – поделилась она.

По словам Ольги Ришко, спрос на туры в Анапу в Алтайском крае всегда был низким. Это связано и с тем, что море в летний сезон активно цветет, вода мутнеет, и с трудностями добраться до курорта. Однако Сочи остается популярным. И в этом городе история с мазутом на спрос почти не повлияла. Об этом рассказала и Наталья Белоусова, директор туроператора "Охота".

"Число бронирований растет: и на майские праздники интерес большой, и на летние каникулы. Туристы с удовольствием едут из нашей зимы в лето, потому что у нас есть прямые перелеты из Барнаула в Сочи. Поэтому мы падения спроса не ощущаем. Почему туристы всегда в январе почему активно? Потому что они опасаются еще большего роста цен, во-первых. Во-вторых, авиакомпании также устраивают распродажи авиабилетов, и поэтому туристы многие бронируют билеты самостоятельно, а у нас покупают только отель или, например, тур", – сказала она.

Последние пару лет туры в Анапу также не пользовались особым спросом – более длительная, более сложная дорога, нет прямых перелетов. Туристы, как правило, предпочитали вылететь из Барнаула и выбрать пляжи или Сочи, или Имеретинской низменности, или Абхазии.

На предпочтения туристов больше влияет содержание турпакетов, с которыми организация отдыха не доставляет хлопот. Поэтому более востребованными становятся, например, Казань и Екатеринбург – города с интересными экскурсионными маршрутами, объяснила Наталья Белоусова.

"Они набирают популярность вовсе не из-за того, что произошла катастрофа, а из-за того, что это что-то новое. Очень часто раньше туристы хотели увидеть Казань. Но когда не было прямых перелетов или были всего два раза в неделю, попасть туда было крайне проблематично. Сейчас же есть турпакеты, причем они бывают в межсезонье по очень привлекательной цене", – пояснила она.

Анапа, хотя у нее и много сильных конкурентов, может привлечь внимание туристов и в этом сезоне – ее часто выбирают для санаторного лечения. Тем более экологи уже заявляют, что остатки мазута, скорее всего, унесет от побережья течением, напомнила Ольга Ришко.

"В Анапе сейчас очень развитая инфраструктура и отельная база. Там очень много отелей, которые работают по системе "все включено", у которых большие бассейны, детская инфраструктура, детские клубы, детские площадки, много спорта для взрослых. И поэтому если даже что-то с морем пойдет не так, я думаю, Анапа будет все равно заполнена за счет того, что там на территории отелей можно прекрасно отдыхать. Что касается цен на Сочи и Абхазию, то по раннему бронированию некоторые отели оставили стоимость прошлого года. Сейчас можно достаточно выгодно забронироваться", – рассказала она.

Цены на туры сейчас действительно выгодные, однако расти они начнут, по прогнозам экспертов, уже с апреля, и до конца лета понижения ждать не стоит.