Не в Анапу. Куда летом поедут отдыхать жители Алтайского края?
Туристы все чаще обращают внимание на Дагестан, Калининград и Турцию, популярным остается Сочи
21 февраля 2025, 07:14, ИА Амител
Бронировать отели заранее в Краснодарском крае стали меньше, сообщает РИА Новости. По данным источника, курортам на юге России туристы стали предпочитать другие города внутри страны и заграницу на фоне истории с разлитым мазутом на берегу Анапы. Это событие затронуло все Черноморское побережье, и в СМИ это даже называли экологической катастрофой общемирового значения.
О том, изменился ли выбор направления для летнего отдыха у жителей Алтайского края и куда можно поехать сегодня, радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала Ольга Ришко, директор барнаульского офиса продаж компании PEGAS Touristic.
"На фоне разговоров о мазуте клиенты, конечно, присматриваются к Дагестану, потому что у нас из Барнаула есть, допустим, программы Барнаул – Казань – Дагестан, Каспийское море. Или к Калининграду, потому что у нас есть Барнаул – Казань – Калининград, Балтийское море. И, конечно же, присматриваются к Турции, потому что по раннему бронированию есть достаточно хорошие цены, которые сопоставимы с ценами Краснодарского края", – поделилась она.
По словам Ольги Ришко, спрос на туры в Анапу в Алтайском крае всегда был низким. Это связано и с тем, что море в летний сезон активно цветет, вода мутнеет, и с трудностями добраться до курорта. Однако Сочи остается популярным. И в этом городе история с мазутом на спрос почти не повлияла. Об этом рассказала и Наталья Белоусова, директор туроператора "Охота".
"Число бронирований растет: и на майские праздники интерес большой, и на летние каникулы. Туристы с удовольствием едут из нашей зимы в лето, потому что у нас есть прямые перелеты из Барнаула в Сочи. Поэтому мы падения спроса не ощущаем. Почему туристы всегда в январе почему активно? Потому что они опасаются еще большего роста цен, во-первых. Во-вторых, авиакомпании также устраивают распродажи авиабилетов, и поэтому туристы многие бронируют билеты самостоятельно, а у нас покупают только отель или, например, тур", – сказала она.
Последние пару лет туры в Анапу также не пользовались особым спросом – более длительная, более сложная дорога, нет прямых перелетов. Туристы, как правило, предпочитали вылететь из Барнаула и выбрать пляжи или Сочи, или Имеретинской низменности, или Абхазии.
На предпочтения туристов больше влияет содержание турпакетов, с которыми организация отдыха не доставляет хлопот. Поэтому более востребованными становятся, например, Казань и Екатеринбург – города с интересными экскурсионными маршрутами, объяснила Наталья Белоусова.
"Они набирают популярность вовсе не из-за того, что произошла катастрофа, а из-за того, что это что-то новое. Очень часто раньше туристы хотели увидеть Казань. Но когда не было прямых перелетов или были всего два раза в неделю, попасть туда было крайне проблематично. Сейчас же есть турпакеты, причем они бывают в межсезонье по очень привлекательной цене", – пояснила она.
Анапа, хотя у нее и много сильных конкурентов, может привлечь внимание туристов и в этом сезоне – ее часто выбирают для санаторного лечения. Тем более экологи уже заявляют, что остатки мазута, скорее всего, унесет от побережья течением, напомнила Ольга Ришко.
"В Анапе сейчас очень развитая инфраструктура и отельная база. Там очень много отелей, которые работают по системе "все включено", у которых большие бассейны, детская инфраструктура, детские клубы, детские площадки, много спорта для взрослых. И поэтому если даже что-то с морем пойдет не так, я думаю, Анапа будет все равно заполнена за счет того, что там на территории отелей можно прекрасно отдыхать. Что касается цен на Сочи и Абхазию, то по раннему бронированию некоторые отели оставили стоимость прошлого года. Сейчас можно достаточно выгодно забронироваться", – рассказала она.
Цены на туры сейчас действительно выгодные, однако расти они начнут, по прогнозам экспертов, уже с апреля, и до конца лета понижения ждать не стоит.
09:21:03 21-02-2025
А зачем нам ехать? У нас тут офигенный туркластер - прям на Старом базаре у речки.
09:36:16 21-02-2025
Анапа - редкостная помойка, нет там нормальных отелей и сервиса. Побывав там раз - больше туда ни ногой. Был как раз на их все включено, это просто мегаотстой, вроде все включено, но ничего нет по факту. А цены за все это просто конские. Лучше уж в Турцию или Вьетнам летом за те же деньги, там и море еще будет шикарное, а не вонючая клоака как в Анапе.
11:03:41 21-02-2025
Гость (09:36:16 21-02-2025) Анапа - редкостная помойка, нет там нормальных отелей и серв... Чем больше потребительских запросов и ожиданий, тем труднее быть счастливым.
13:37:07 21-02-2025
Гость (09:36:16 21-02-2025) Анапа - редкостная помойка, нет там нормальных отелей и серв... я бы поехал до Анапы и вот почему
в Анапе садишься на автобус и через час ты в Керчи. Если плыть то до порта 10 минут потом паром 10 минут и ты в Керчи. А от Керчи начинается золотой пляж - ровный песчаный берег километров 100 в длину и там ставят палатки и можно неделями тусить. Рядом Коктебель, знаменитые золотые ворота Карадаг итд итп. Плата за жилье = 0. Конечно если погода норм а там всегда норм
10:59:18 21-02-2025
Еду только на озеро Горькое. Вода чистая .Дорога свободная .Проживание не очень комфортное но терпимо.
11:24:20 21-02-2025
В Анапе сейчас очень развитая инфраструктура и отельная база. Там очень много отелей, которые работают по системе "все включено", у которых большие бассейны,/// Прилететь на море и сидеть в отеле и купаться в бассейне, кому такой отдых может в голову прийти?
11:52:22 21-02-2025
На грядки поедем.
13:56:20 21-02-2025
Какие косноязычные комментарии агентов. Пока до смысла доберешься через все предлоги и междометия, мозг сломаешь