НОВОСТИБизнес

Нужно обсуждать. Какие опасения вызывает у предпринимателей запрет на продажу энергетиков

Запрет распространился даже на организации, которые и не занимались продажей энергетиков

02 апреля 2025, 11:41, ИА Амител

Молодой человек пьет энергетик / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
Молодой человек пьет энергетик / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, а также и взрослым в образовательных, медицинских, культурных и спортивных организациях принят в первом чтении. Его обсуждали на мартовской сессии Алтайского Заксобрания. На радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснили, какие опасения законопроект вызвал у предпринимателей и будет ли он учитывать их интересы.

Закон содержит два запрета. Один касается продажи энергетических напитков лицам до 18 лет. Вред для здоровья при чрезмерном употреблении научно доказан. Второй запрет – на продажу кому угодно в определенных организациях (образовательных, медицинских, спортивных и сферы культуры). Это вызывает опасения у производителей – значительная часть взрослых перестанет покупать энергетики, а это уже риски для бизнеса.

Комментировать законопроект, пока он в разработке, производители воздерживаются. В частности, компания "Бочкари" прямо об этом заявила радиостанции.

Первое чтение законопроекта состоялось на мартовской сессии АКЗС. Доклад представил Антон Слободчиков, начальник краевого управления по предпринимательству. Он сообщил, что ко второму чтению планируются поправки.

"В ходе подготовки законопроекта, по нашему мнению, возникла необходимость его более детальной проработки с депутатским корпусом, с органами местного самоуправления, с медицинским, предпринимательским сообществом, для того чтобы учесть интересы всех заинтересованных сторон", – сказал он.

Бизнес-омбудсмен Андрей Осипов считает, что запрет распространили и на те организации, которые никогда продажей энергетиков и не занимались. Но есть, например, фитнес-клубы, где продают спортивное питание с содержанием кофеина, то есть те же энергетики. На какие локации вводить ограничения, а на какие нет, еще нужно обсуждать, отметил он.

"Если мы говорим о несовершеннолетних в данном проекте закона, то все, что касается запретов для взрослых, убрать и принять во втором чтении закон исключительно для несовершеннолетних. И отдельно поработать над темой установления запретов и для взрослых людей в том числе", – пояснил бизнес-омбудсмен.

Диалог сторон возможен. И если изменения все-таки будут, то вопрос продажи энергетиков детям ни у кого споров не вызывает. Остальные аспекты законопроекта еще будут прорабатываться.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Школьник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Законопроекты запреты законы Бизнес FM Барнаул
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Комментарии 5

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Шинник

11:52:48 02-04-2025

если чай покрепче заварить, то от него тоже "много энергии"
Запретить чай ?

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Гость

12:37:14 02-04-2025

Чо?

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Афиноген

12:47:10 02-04-2025

Запретить эту гадость вообще.Да ещё и с вейпами поступить аналогично.Добра от них нет.

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Гость

13:02:34 02-04-2025

А почему нас должны волновать "проблемы" предпринимателей?
По-моему, государство в лице органов власти в первую очередь должно волновать здоровье населения , а не то, получит ли выгоду некий "предприниматель". Пусть "предпринимает" что-нибудь другое!

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гость

13:24:45 02-04-2025

Запрещать это неумело и не выгодно.Народ всегда находит альтернативу (тем более русский).Подняли все цены - уже не магазины а сплошная "виагра".

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