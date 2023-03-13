О чём фильм "Всё везде и сразу", который получил семь "Оскаров"?

"Всё везде и сразу" стал лучшим фильмом года по версии оскаровского комитета

13 марта 2023, 14:25, ИА Амител

Кадр из фильма "Всё везде и сразу" / Фото: kinopoisk.ru

Американский фильм "Всё везде и сразу" стал главной картиной "Оскара" и получил целых семь золотых статуэток, в том числе за лучшую киноленту. Всего номинаций у картины было 11. И правда, забыть эту ленту трудно, она нестандартна и наверняка впечатлит вас. Amic.ru рассказывает, что это за фильм и чем он привлёк зрителей и критиков.

О чём фильм "Всё везде и сразу"?

"Всё везде и сразу" можно назвать постмодернистской инди-фантастикой. Это авторское кино, упакованное в обёртку массового. Эффекты здесь недорогие, но впечатляющие и изобретательные. В фильме много юмора "на грани", но и драмы здесь хватает.

Фильм рассказывает о женщине Эвелин Вонг – американке китайского происхождения, которая вместе с мужем управляет убыточной прачечной. Внезапно она попадает в мир параллельных реальностей и встречает множество версий самой себя – в разных мирах она либо мастер кунг-фу, либо кинозвезда, либо певица, либо повар. В ходе путешествия она понимает, что может использовать способности, которые есть у её версий из других миров.

Причём параллельные вселенные стилизованы под классические произведения – есть мир гонконгских боевиков, мир мюзиклов и мелодрам, мир документального кино и так далее. В фильме много отсылок к другим произведениям, которые переплетаются друг с другом. И по заветам постмодернизма высокое искусство здесь соседствует с низким, или вовсе с пошлостью.

В фильме есть две фабулы – реалистическая и фантастическая. В первой Эвелин должна решить свои проблемы с семьёй и с бизнесом. А во второй она спасает мультивселенную и является, по сути, супергероем.

Если смотреть на аналогии, то картина напоминает фильмы серии "Матрица", картину "Господин Никто", супергеройские блокбастеры о мультивселенной (например "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" или "Человек-паук: Нет пути домой"), мультсериал "Рик и Морти" и другие картины. Здесь смешивается сразу несколько жанров, поэтому картина наверняка станет для вас необычным зрелищем.

Кто снял фильм?

Фильм сделал режиссёрский дуэт "Дэниэлов" – Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт. До "Всё везде и сразу" они сняли причудливую трагикомедию "Человек – швейцарский нож", а до него работали над музыкальными видео.

Кто снимался в картине?

В фильме снялась малазийская актриса Мишель Йео ("Стражи Галактики 2", "Аватар: Путь воды"), актёры Джонатан Ке Кван ("Балбесы", "Индиана Джонс и Храм судьбы"), Стефани Сюй ("Шан Чи и легенда десяти колец"), Джеймс Хонг ("Бегущий по лезвию", "Призрачный патруль"), Джейми Ли Кёртис ("Достать ножи", "Поменяться местами"), Дженни Слейт ("Веном", "Одарённая") и другие.

В России фильм выходил?

Да, в России картина "Всё везде и сразу" выходила официально в кинотеатрах, сейчас её легально можно посмотреть на российских стриминговых сервисах.

"Оскары" в каких номинациях получил фильм?

"Всё везде и сразу" получил "Оскар" за лучший фильм. Исполнительница главной роли Мишель Йео взяла золотую статуэтку как лучшая актриса. За лучшую мужскую роль второго плана "Оскаром" наградили актёра фильма Ке Хюи Куана, а за лучшую женскую роль второго плана – актрису Джейми Ли Кертис. "Всё везде и сразу" также получил приз за лучшую режиссуру, за лучший оригинальный сценарий и за лучший монтаж.

Какие ещё премии получил фильм?

"Всё везде и сразу" получил премию "Сатурн" за лучший фэнтези-фильм, премию Gotham за лучший фильм, премию BFTA за лучший монтаж, премию Гильдии режиссёров Америки за лучшую полнометражную режиссёрскую работу. Также несколькими наградами отметили актёров ленты.