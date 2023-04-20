НОВОСТИОбщество

О чём фильм "Вызов", как его снимали и когда будет всероссийская премьера?

Часть фильма "Вызов" отсняли в космическом пространстве, для этого в космос летал первый в мире киноэкипаж

20 апреля 2023, 06:36, Анастасия Бичакова

Кадр из видео на "Кинопоиске"
Кадр из видео на "Кинопоиске"

Фильм "Вызов" выйдет на экраны российских кинотеатров сегодня, 20 апреля. Это первая в мире кинолента, часть которой сняли прямо в космосе, в условиях невесомости. Главную роль в нём исполнила актриса Юлия Пересильд, выбранная из нескольких тысяч претенденток.

Какой сюжет у "Вызова", какими впечатлениями от съёмок делится "киноэкипаж" и в каких кинотеатрах Барнаула покажут фильм – читайте на amic.ru.

1

О чём фильм "Вызов"?

Космонавт Олег Иванов внезапно теряет сознание на МКС. Выясняется, что ему срочно требуется операция на сердце.

Врачи с Земли решают, что её нужно провести прямо в космосе – при возвращении домой мужчина рискует умереть.

Первую в мире операцию в условиях невесомости поручают провести торакальному хирургу Жене (Юлии Пересильд). Она должна собраться с силами и всего за месяц подготовиться к космическому полёту. Справится ли девушка с навалившимися на неё испытаниями?

Фото: "Кинопоиск"

2

Кто участвовал в съёмках фильма "Вызов"?

"Вызов" – это совместный проект Роскосмоса, Первого канала и компании Yellow, Black and White. Режиссёр фильма – Клим Шипенко.

Кроме Юлии Пересильд, в нём снимались Милош Бикович, Александр Машков, Елена Валюшкина и другие… Не только актёры, но и космонавты. Например, Олег Новицкий сыграл Иванова, который нуждается в операции.

Кадр из видео "Кинопоиск"

Кроме того, в кадре появляются космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров.

Кстати, напомним, Гильдия киноактёров предлагает дать Юлии Пересильд звание Героя России за полёт на МКС ради съёмок.

3

Ух ты, а как проходили съёмки фильма "Вызов" в космосе?

Режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились на МКС на корабле "Союз МС-19" 5 октября 2021 года и вернулись на Землю меньше чем через две недели – 17 октября. Перед полётом они прошли интенсивную подготовку: их обучение длилось всего три месяца, в то время как у профессиональных космонавтов оно занимает годы.

Командиром киноэкипажа был Антон Шкаплеров, у которого на тот момент уже был серьёзный опыт – 533 дня, проведённых в космосе.

В полёте возникли сложности. Корабль не смог провести стыковку в автоматическом режиме, потому что у него отказала одна из систем.

Шкаплерову удалось пристыковаться вручную. А если бы сделать этого не получилось, то корабль пошёл бы на длинную стыковку. Это минус два дня съёмочного времени – фактически треть фильма.

Как говорится, время – деньги. А бюджет "Вызова" довольно внушительный.

4

А сколько денег потратили на съёмки фильма "Вызов"?

На съёмки "Вызова" потратили более 1 млрд рублей. Причём в эту сумму не входят затраты на полёт в космос.

Кажется, что создание фильма "влетело в копеечку". Но, как выяснилось, это могло стоить и больше.

В интервью TechInsider генеральный продюсер фильма Алексей Троцюк заявил, что создание графики, которая передаст реальное ощущение невесомости, обошлось бы дороже полёта на МКС.

Но не дороже жизни, за которую волей-неволей волновались участники киноэкипажа.

5

Что актёры и режиссёр говорят о фильме "Вызов"?

Юлия Пересильд рассказала, что для неё самым страшным был не сам полёт в космос.

"Не так страшно было сидеть в ракете, как написать письма своим детям и подписать завещание у нотариуса собственной рукой. Потому что в этот момент ты понимаешь, что это – настоящий страх. Ты сама идёшь на него, но это твой выбор. Мне кажется, что мои дети невероятно красиво прошли эту историю, как и мои родители", – цитируют Пересильд "Известия".

Режиссёр Клим Шипенко поделился ощущениями от космической невесомости.

"Это космос, как он есть – вживую, с минимальным компьютерным внедрением материал. Я надеюсь, зрители почувствуют эту энергию. Там камера ничего не весит. Её можно запустить двумя пальцами и она будет лететь и снимать. <...> Я привёз с МКС много мелочей, фотокарточек, которые каждый день напоминают мне, что это был не сон и я действительно там был", – отметил Шипенко на презентации фильма, прошедшей в День космонавтики, 12 апреля.

Актёр Милош Бикович похвалил фильм "Вызов".

"Это достижение не только русского народа, а всего человечества. Это достижение, которое сдвинуло границы человеческих возможностей", – считает он.

Но нашлись и те, кто раскритиковал "Вызов".

"Поздравляю, отмыв бабла завершён. И люди же верят, что фильм действительно снят в космосе", – написал актёр Станислав Садальский в своём Telegram-канале.

6

Что о фильме "Вызов" говорят критики?

Журналист Марк Р. Уиттингтон из издания The Hill негативно оценил фильм "Вызов", в котором часть эпизодов снята на МКС. Западный обозреватель также уверен, что голливудский фильм с Томом Крузом, который тоже будет сниматься в космосе, получится гораздо лучше.

Журналист раскритиковал и российскую космонавтику. Он считает, что она уже пережила свои лучше времена, указывает "Газета.ру".

Фото: "Кинопоиск"

7

В каких кинотеатрах Барнаула покажут фильм "Вызов" 20 апреля?

Фильм "Вызов" 20 апреля покажут в восьми барнаульских кинотеатрах:

  • Formula, ТРЦ "Праздничный", ул. Балтийская, 16;
  • Pioneer Cinema, пр. Ленина, 102;
  • "Арена", Павловский тракт, 188;
  • "Галактика", ТРЦ Galaxy, пр. Строителей, 117;
  • "Европа", Павловский тракт, 251в;
  • "Мир", пл. Победы, 1
  • "Огни", ул. Антона Петрова, 219б;
  • "Премьера", ул. Крупской, 97.
Фото: pixabay.com

Актрису Юлию Пересильд высмеяли из-за ее полета в космос

Актриса пришла на вручение театральной премии «Гвоздь сезона», где оценили стоимость съёмок на МКС
НОВОСТИКультура
Кино

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

07:07:12 20-04-2023

Кто про что,а Садальский всё о кошельке думает.К тому же он считает что взлёт Союза с Байконура и посадка спускаемого аппарата с режиссёром и актрисой это туфта.Как сказал один персонаж в его исполнении:"Я вижу,ты придумывать мастак " )А голливудский фильм с 60-ти летним Томом Крузом наверняка опять сверхдорогостоящим дерьмом окажется.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:23:24 20-04-2023

Завидно пиндосу Уиттингтонну что русские первыми в космосе художественный фильм сняли,вот он и шипит.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:40:08 20-04-2023

и актрисой это туфта- да стопудово никто никуда не летал

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:02:27 20-04-2023

Гость (07:40:08 20-04-2023) и актрисой это туфта- да стопудово никто никуда не летал Когда спускаемый аппарат приземлился в казахской степи,видеокамеру увели в сторону,туда в это время влезли трое :настоящий космонавт,режиссёр и актриса.Потом,немного погодя,они оттуда стали вылезать,уже на камеру,и изображать на лице утомлённость после приземления с орбиты.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:46:39 20-04-2023

Да сразу видно по Пересильд с ее волосами как у незнайки, они не могут так стоять вертикально. Волосы в невесомости разлетаются в разные стороны, находятся в естественном подвешенном состоянии. Она должна была быть как одуван.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:13:05 20-04-2023

,и изображать на лице утомлённость - там настоящие космонавты, мужики тренированные приземляются в ужасном состоянии, а тут мадама такая утомленная

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:14:03 20-04-2023

В своё время актёр Стеклов проходил ускоренную программу подготовки в космонавты,готовился к полёту на орбиту.Да что-то тогда не срослось на земле с фильмом )

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:17:20 20-04-2023

Все они на земле постепенно приходят в себя от ужаса после приземления с орбиты. И мадамы тоже.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:15 20-04-2023

дрянь снятая на бюджетные деньги

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров