О чём фильм "Вызов", как его снимали и когда будет всероссийская премьера?
Часть фильма "Вызов" отсняли в космическом пространстве, для этого в космос летал первый в мире киноэкипаж
20 апреля 2023, 06:36, Анастасия Бичакова
Фильм "Вызов" выйдет на экраны российских кинотеатров сегодня, 20 апреля. Это первая в мире кинолента, часть которой сняли прямо в космосе, в условиях невесомости. Главную роль в нём исполнила актриса Юлия Пересильд, выбранная из нескольких тысяч претенденток.
Какой сюжет у "Вызова", какими впечатлениями от съёмок делится "киноэкипаж" и в каких кинотеатрах Барнаула покажут фильм – читайте на amic.ru.
О чём фильм "Вызов"?
Космонавт Олег Иванов внезапно теряет сознание на МКС. Выясняется, что ему срочно требуется операция на сердце.
Врачи с Земли решают, что её нужно провести прямо в космосе – при возвращении домой мужчина рискует умереть.
Первую в мире операцию в условиях невесомости поручают провести торакальному хирургу Жене (Юлии Пересильд). Она должна собраться с силами и всего за месяц подготовиться к космическому полёту. Справится ли девушка с навалившимися на неё испытаниями?
Кто участвовал в съёмках фильма "Вызов"?
"Вызов" – это совместный проект Роскосмоса, Первого канала и компании Yellow, Black and White. Режиссёр фильма – Клим Шипенко.
Кроме Юлии Пересильд, в нём снимались Милош Бикович, Александр Машков, Елена Валюшкина и другие… Не только актёры, но и космонавты. Например, Олег Новицкий сыграл Иванова, который нуждается в операции.
Кроме того, в кадре появляются космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров.
Кстати, напомним, Гильдия киноактёров предлагает дать Юлии Пересильд звание Героя России за полёт на МКС ради съёмок.
Ух ты, а как проходили съёмки фильма "Вызов" в космосе?
Режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились на МКС на корабле "Союз МС-19" 5 октября 2021 года и вернулись на Землю меньше чем через две недели – 17 октября. Перед полётом они прошли интенсивную подготовку: их обучение длилось всего три месяца, в то время как у профессиональных космонавтов оно занимает годы.
Командиром киноэкипажа был Антон Шкаплеров, у которого на тот момент уже был серьёзный опыт – 533 дня, проведённых в космосе.
В полёте возникли сложности. Корабль не смог провести стыковку в автоматическом режиме, потому что у него отказала одна из систем.
Шкаплерову удалось пристыковаться вручную. А если бы сделать этого не получилось, то корабль пошёл бы на длинную стыковку. Это минус два дня съёмочного времени – фактически треть фильма.
Как говорится, время – деньги. А бюджет "Вызова" довольно внушительный.
А сколько денег потратили на съёмки фильма "Вызов"?
На съёмки "Вызова" потратили более 1 млрд рублей. Причём в эту сумму не входят затраты на полёт в космос.
Кажется, что создание фильма "влетело в копеечку". Но, как выяснилось, это могло стоить и больше.
В интервью TechInsider генеральный продюсер фильма Алексей Троцюк заявил, что создание графики, которая передаст реальное ощущение невесомости, обошлось бы дороже полёта на МКС.
Но не дороже жизни, за которую волей-неволей волновались участники киноэкипажа.
Что актёры и режиссёр говорят о фильме "Вызов"?
Юлия Пересильд рассказала, что для неё самым страшным был не сам полёт в космос.
"Не так страшно было сидеть в ракете, как написать письма своим детям и подписать завещание у нотариуса собственной рукой. Потому что в этот момент ты понимаешь, что это – настоящий страх. Ты сама идёшь на него, но это твой выбор. Мне кажется, что мои дети невероятно красиво прошли эту историю, как и мои родители", – цитируют Пересильд "Известия".
Режиссёр Клим Шипенко поделился ощущениями от космической невесомости.
"Это космос, как он есть – вживую, с минимальным компьютерным внедрением материал. Я надеюсь, зрители почувствуют эту энергию. Там камера ничего не весит. Её можно запустить двумя пальцами и она будет лететь и снимать. <...> Я привёз с МКС много мелочей, фотокарточек, которые каждый день напоминают мне, что это был не сон и я действительно там был", – отметил Шипенко на презентации фильма, прошедшей в День космонавтики, 12 апреля.
Актёр Милош Бикович похвалил фильм "Вызов".
"Это достижение не только русского народа, а всего человечества. Это достижение, которое сдвинуло границы человеческих возможностей", – считает он.
Но нашлись и те, кто раскритиковал "Вызов".
"Поздравляю, отмыв бабла завершён. И люди же верят, что фильм действительно снят в космосе", – написал актёр Станислав Садальский в своём Telegram-канале.
Что о фильме "Вызов" говорят критики?
Журналист Марк Р. Уиттингтон из издания The Hill негативно оценил фильм "Вызов", в котором часть эпизодов снята на МКС. Западный обозреватель также уверен, что голливудский фильм с Томом Крузом, который тоже будет сниматься в космосе, получится гораздо лучше.
Журналист раскритиковал и российскую космонавтику. Он считает, что она уже пережила свои лучше времена, указывает "Газета.ру".
В каких кинотеатрах Барнаула покажут фильм "Вызов" 20 апреля?
Фильм "Вызов" 20 апреля покажут в восьми барнаульских кинотеатрах:
- Formula, ТРЦ "Праздничный", ул. Балтийская, 16;
- Pioneer Cinema, пр. Ленина, 102;
- "Арена", Павловский тракт, 188;
- "Галактика", ТРЦ Galaxy, пр. Строителей, 117;
- "Европа", Павловский тракт, 251в;
- "Мир", пл. Победы, 1
- "Огни", ул. Антона Петрова, 219б;
- "Премьера", ул. Крупской, 97.
07:07:12 20-04-2023
Кто про что,а Садальский всё о кошельке думает.К тому же он считает что взлёт Союза с Байконура и посадка спускаемого аппарата с режиссёром и актрисой это туфта.Как сказал один персонаж в его исполнении:"Я вижу,ты придумывать мастак " )А голливудский фильм с 60-ти летним Томом Крузом наверняка опять сверхдорогостоящим дерьмом окажется.
07:23:24 20-04-2023
Завидно пиндосу Уиттингтонну что русские первыми в космосе художественный фильм сняли,вот он и шипит.
07:40:08 20-04-2023
и актрисой это туфта- да стопудово никто никуда не летал
08:02:27 20-04-2023
Гость (07:40:08 20-04-2023) и актрисой это туфта- да стопудово никто никуда не летал Когда спускаемый аппарат приземлился в казахской степи,видеокамеру увели в сторону,туда в это время влезли трое :настоящий космонавт,режиссёр и актриса.Потом,немного погодя,они оттуда стали вылезать,уже на камеру,и изображать на лице утомлённость после приземления с орбиты.
07:46:39 20-04-2023
Да сразу видно по Пересильд с ее волосами как у незнайки, они не могут так стоять вертикально. Волосы в невесомости разлетаются в разные стороны, находятся в естественном подвешенном состоянии. Она должна была быть как одуван.
08:13:05 20-04-2023
,и изображать на лице утомлённость - там настоящие космонавты, мужики тренированные приземляются в ужасном состоянии, а тут мадама такая утомленная
08:14:03 20-04-2023
В своё время актёр Стеклов проходил ускоренную программу подготовки в космонавты,готовился к полёту на орбиту.Да что-то тогда не срослось на земле с фильмом )
08:17:20 20-04-2023
Все они на земле постепенно приходят в себя от ужаса после приземления с орбиты. И мадамы тоже.
09:04:15 20-04-2023
дрянь снятая на бюджетные деньги