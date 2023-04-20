Режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились на МКС на корабле "Союз МС-19" 5 октября 2021 года и вернулись на Землю меньше чем через две недели – 17 октября. Перед полётом они прошли интенсивную подготовку: их обучение длилось всего три месяца, в то время как у профессиональных космонавтов оно занимает годы.

Командиром киноэкипажа был Антон Шкаплеров, у которого на тот момент уже был серьёзный опыт – 533 дня, проведённых в космосе.

В полёте возникли сложности. Корабль не смог провести стыковку в автоматическом режиме, потому что у него отказала одна из систем.

Шкаплерову удалось пристыковаться вручную. А если бы сделать этого не получилось, то корабль пошёл бы на длинную стыковку. Это минус два дня съёмочного времени – фактически треть фильма.

Как говорится, время – деньги. А бюджет "Вызова" довольно внушительный.