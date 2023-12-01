В декабре выйдут новые фильмы Майкла Манна и Хаяо Миядзаки, а также новые части "Елок" и "Трех богатырей"

01 декабря 2023, 07:01, ИА Амител

Кадр из фильма "Феррари"

Декабрь традиционно дает много поводов сходить в кино. В этот месяц выходят новогодние и рождественские премьеры, которые помогают создать праздничное настроение, а также несколько интересных западных новинок. В последнем месяце 2023 года в России выйдут очередные части "Елок" и "Трех богатырей", новая картина Хаяо Миядзаки, фильм Майкла Манна об Энцо Феррари с Адамом Драйвером в главной роли, а также несколько комедий. Amic.ru собрал главные премьеры последнего месяца года.

"Кентервильское привидение" (с 7 декабря)

С детьми в начале декабря можно будет сходить на британский мультфильм "Кентервильское привидение".

По сюжету мультфильма семья Отисов покупает старинный дом в английском поместье и переезжает туда. В доме уже 300 лет живет призрак мистера Саймона, который считает здание своим. Он пугает новых обитателей, и они сбегают из дома через три дня. Но в этот раз Отисы, и особенно их дочь Вирджиния, не боятся призрака Саймона и даже пытаются помочь ему избавиться от древнего проклятья. Получится ли у них это, можно будет увидеть в кино.

В озвучке на Западе участвовали Стивен Фрай ("Двенадцатая ночь", "V" значит Вендетта"), Хью Лори ("Доктор Хаус", "Короли улиц"), Фредди Хаймор ("Чарли и шоколадная фабрика", "Хороший доктор") и другие актеры.

В России роли озвучили Гарик Харламов ("Последний богатырь: Корень зла", "Теща"), Марина Федункив ("Реальные пацаны", "Корпоратив") и другие актеры.

Рейтинг картины на IMDB – 7,2 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет. На мультфильм смогут попасть дети с 6 лет.

"Мальчик и птица" (с 7 декабря)

Главным анимационным фильмом месяца станет новая картина всемирно признанного режиссера аниме Хаяо Миядзаки ("Унесенные призраками", "Ходячий замок") под названием "Мальчик и птица".

По сюжету мальчик Махито тоскует по матери и решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир. Он находит заброшенную башню в своем новом городке и попадает в фантастический мир с говорящей серой цаплей.

За анимацию отвечает заново открытая студия "Гибли".

На IMDB лента получила 7,5 балла из 10. Возрастной рейтинг аниме 12+.

"Елки 10" (с 7 декабря)

Традиционно в декабре к Новому году выйдет новая, уже 10-я часть серии "Елки". Лента снова будет состоять из новелл. Геннадьевич, который живет в доме престарелых под Санкт-Петербургом, обретет свою настоящую семью. Начинающая блогер Лариса из Тюмени узнает, на что ради близких готов пойти ее супруг. Марина из Татарстана учится любить то, что важно для ее мужа, а девушка-геймер Таня из Нижнего Новгорода поймет, что такое настоящая любовь.

В новых "Елках" снялись Елена Валюшкина ("Последний богатырь: Корень зла", "Вызов"), Борис Щербаков ("Легенда №17", "Криминальный квартет"), Регина Тодоренко ("Импровизаторы"), Филипп Киркоров ("Последний богатырь: Посланник тьмы", "Любовь в большом городе 3") и другие актеры.

Любители бесконечной новогодней франшизы могут смело пойти в кино. Возрастной рейтинг ленты 12+.

"Лунатики" (с 7 декабря)

В начале декабря в России выйдет фильм "Лунатики" о тяжелых отношениях матери и сына.

По сюжету из квартиры в центре Москвы похищен известный рэп-исполнитель Никита Прозоров. Следователь Иванов понимает, что похищение инсценировали и в этом замешана мать Никиты, телевизионный продюсер Рената. Никиту в бессознательном состоянии доставили в клинику и провели ему там экспериментальную компьютерную технологию психокоррекции личности.

Чтобы прояснить ситуацию, следователи должны будут разобраться в отношениях матери и сына и понять, убила ли Рената Никиту или спасла его. Зритель сможет понять перипетии сюжета в кинотеатрах.

Главные роли в ленте исполнили Виктория Исакова ("Остров", "Оттепель") и Степан Белозеров ("1941. Крылья над Берлином").

Возрастной рейтинг картины 18+. Оценки на агрегаторах у фильма пока нет.

"Кто не спрятался" (с 7 декабря)

Напугать зрителей в декабре постарается ужастик "Кто не спрятался".

По сюжету для нескольких студенток, которые остались одни в кампусе на Рождество, наступает настоящий кошмар. В здание приходит шайка безумных головорезов, которые хотят призвать темное зло. Девушки попытаются их остановить. А что из этого выйдет, можно будет увидеть в кино.

Главные роли в ленте сыграли звезда последнего "Аладдина" Мена Массуд и Оливия Уэлш ("Агент Картер", "Американская семейка").

Конечно, детей до 18 лет на ужастик не пустят. На "Кинопоиске" и IMDB его пока не оценили.

"Манюня: Новогодние приключения" (с 14 декабря)

Любители сериала "Манюня" смогут посмотреть новогодний фильм под названием "Манюня: Новогоднее приключение", который расскажет о новых приключениях знакомых героев.

По сюжету для Манюни, Каринэ и Маринэ Новый год может пойти не по плану. Чиновники обещают очень теплую зиму, и прибытие Деда Мороза может сорваться. Семьи девочек решают отправиться в горы. Но дорога приводит их в дом, где повсюду грязь, сырость, сломанная мебель, а еще и непрошеные гости. Удастся ли им подружиться и хорошо встретить Новый год, можно будет узнать в кинотеатрах.

Возрастной рейтинг ленты 6+, оценки на агрегаторах у нее пока нет.

"Последний стрелок" (с 14 декабря)

В середине месяца в России выйдет британский фильм "Последний стрелок" с Пирсом Броснаном ("Умри, но не сейчас", "Перси Джексон и похититель молнии") в главной роли. Он сыграл 92-летнего ветерана Второй мировой войны Арти Клофорда, который в 75-ю годовщину высадки в Нормандии сбегает из пансионата и отправляется из Ирландии во Францию, чтобы почтить память о своих сослуживцах в Нормандии.

Кроме Броснана, в картине снялись Клеманс Поэзи ("Залечь на дно в Брюгге", "127 часов"), Иэн Макэлхинни ("Игра престолов", "Доктор Кто") и другие.

На IMDB рейтинг фильма 6,7 балла из 10. Возрастной ценз картины 18+.

"Честный развод. Бенефис" (с 14 декабря)

Уже третья часть франшизы "Честный развод" с подзаголовком "Бенефис" появится в кинотеатрах 14 декабря. Предыдущие фильмы выходили в 2021 и 2022 годах, и серия не думает останавливаться.

По сюжету у Миланы с Геной все хорошо: у них есть ребёнок, оба достигают успехов в творчестве. Однако Милана не верит в себя и связывает свой успех с мужем, который гастролирует по всей стране.

После одного из выступлений к Милане приходит ее отец Альберт Плехов, который работает в Малом театре. Последние 20 лет он пытается поставить мюзикл "Алый цветок", однако у города нет денег на это. Он пытается их найти и оказывается в должниках. Его последней надеждой остается обратиться к дочери и ее мужу. Однако проблема в том, что для Миланы отец – совсем чужой человек. Все ли у него получится, можно будет увидеть в кино.

В фильме сыграли Александр Робак ("Географ глобус пропил", "Снегирь"), Агата Муцениеце ("Закрытая школа", "Крюк"), Сергей Степин ("Батя", "Мир! Дружба! Жвачка!") и другие.

Возрастной рейтинг ленты 12+. На "Кинопоиске" и IMDB его пока не оценили.

"Костолом" (с 14 декабря)

Любители боевиков смогут посмотреть американский фильм "Костолом" с Дермотом Малруни ("Друзья", "Бесстыжие") в главной роли. Он сыграл мужчину, дочь которого похитили и убили. По сюжету Гарри разочаровывается в правосудии и решает действовать самостоятельно. Он находит банду, похищающую девушек, и начинает мстить. При этом методы у него жесткие. Посмотреть на расправу с бандитами можно будет с 14 декабря.

Кроме Малруни, в боевике снялись Джефф Фэйи ("Алита: Боевой ангел", "Остаться в живых"), Ману Интирэйми ("Звездный путь: Вояджер", "Без чувств") и другие актеры.

Посмотреть фильм могут только те, кому уже исполнилось 18 лет. На агрегаторах картину пока не оценили.

"Моя жена – киллер" (с 14 декабря)

В середине декабря в прокате появится и американо-франко-германская комедия "Моя жена – киллер". Главную роль исполнила звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко.

По сюжету размеренная жизнь семьи переворачивается, когда муж узнает, что его жена – киллер, на которого открыли охоту лучшие наемные убийцы мира. Чтобы выжить, супругам надо будет заново узнать друг друга и действовать сообща. Чем все закончится, можно увидеть в кинотеатрах.

Помимо Куоко, в картине снялись Дэвид Ойелоуо ("Интерстеллар", "Джек Ричер") и Билл Найи ("Реальная любовь", "Бойфренд из будущего") и другие.

Возрастной рейтинг фильма 18+. На "Кинопоиске" и IMDB оценку ему пока не выставили.

"Феррари" (с 21 декабря)

"Феррари" режиссера Майкла Манна ("Схватка", "Последний из могикан") – пожалуй, главный фильм месяца в российском прокате.

Действие картины происходит в 1957 году. По сюжету бывший гонщик Энцо Феррари переживает кризис после смерти сына. Над итальянской "Скудерией" нависла угроза банкротства. Чтобы исправить ситуацию, он участвует в гонке на выносливость Mille Miglia.

Главную роль в картине исполнил Адам Драйвер ("Патерсон", "Последняя дуэль"), компанию ему составили Шейлин Вудли ("Виноваты звезды", "Дурные деньги"), Пенелопа Крус ("Кокаин", "Возвращение"), Сара Гадон ("11.22.63", "Настоящий детектив") и другие.

Рейтинга картины на IMDB и на "Кинопоиске" пока нет.

В кино смогут сходить те, кому исполнилось 16 лет.

"Вредная привычка" (с 21 декабря)

В конце месяца выйдет российская комедия, которая не посвящена Новому году. Это фильм "Вредная привычка".

По сюжету парень Вася прожил с Батей в деревне всю жизнь. Но вдруг в доме случается пожар и сын с отцом остаются на улице без денег и дома. Они едут в город и там находят единственное место, где можно провести 24 часа, – фитнес-клуб. Мужчины решают там поселиться, а руководство намерено выгнать их из клуба. Чем все закончится, можно будет увидеть в кино.

В ленте снялись Ян Цапник ("Призрак", "Последний министр"), Антон Жижин ("Модный синдикат"), Агата Муцениеце ("Закрытая школа", "Честный развод"), Ирина Пегова ("Пищеблок", "Родные") и другие актеры.

На агрегаторах фильм пока не оценили, посмотреть его смогут зрители с 12 лет.

"Я – медведь" (с 28 декабря)

Еще одной российской комедией, не приуроченной к праздникам, станет фильм "Я – медведь", режиссером которого выступил Кирилл Кемниц ("Кентавр").

Картина расскажет о семье Ковалевых, которые переживают не лучшие времена. Папа Александр, бывший капитан хоккейного клуба "Тайга", не может восстановиться после травмы. У дочери Лизы переходный возраст, а у младшего сына Жени совсем нет друзей. Однажды он приносит домой отбившегося от медведицы медвежонка. И он становится для Ковалевых шансом сохранить семью.

Сыграли в фильме Никита Кологривый ("По щучьему велению", "Слово пацана. Кровь на асфальте"), Агата Муцениеце ("Закрытая школа", "Честный развод") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 6+, а на агрегаторах его пока не оценили.

"Великолепная пятерка" (с 28 декабря)

Конец декабря не обойдут стороной и мультфильмы. Одним из них станет картина "Великолепная пятерка". По ее сюжету уличный пес Самсон решает спасти знаменитый балет "Лебединое озеро". Он скрывается от ловцов бродячих собак и попадает в театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии – собачкой Марго.

Именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, которая принадлежала Екатерине Великой и которую должна была надеть Анастасия в четвертом акте. Спектакль оказывается под угрозой срыва. Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль.

Возрастной рейтинг картины 6+. На агрегаторах его пока оценили.

"Три богатыря и Пуп Земли" (с 28 декабря)

В последний уик-энд в кино появится новая часть еще одной франшизы, которая напоминает о себе каждый Новый год. Это 12-я часть серии "Три богатыря" с подзаголовком "Пуп Земли".

Сюжет рассказывает о том, как Змей Горыныч нашел динозаврика. После этого Князь киевский, конь Юлий и Алеша Попович попадают в первобытные времена, во времена динозавров.

В кино можно будет сходить с 6 лет. Оценок у мультфильма пока нет.

А в "сером" прокате что-то будет?

В декабре в "серый" российский прокат могут выйти ноябрьские премьеры "Наполеон" режиссера Ридли Скотта и мультфильм Disney "Заветное желание". В США в декабре на экранах появятся, например, фильмы "Вонка" с Тимоти Шаломе в главной роли (15 декабря), а также супергеройский фильм "Аквамен и потерянное царство" (20 декабря).

Когда эти фильмы выйдут в российских кинотеатрах и выйдут ли они вообще, пока неизвестно.

На Netflix в декабре выйдут мультфильм "Побег из курятника 2" (15 декабря) и боевик режиссера Зака Снайдера "Мятежная луна: Дитя огня" (22 декабря).

Студия дубляжа Red Head Sound, которая часто поставляет фильмы в кинотеатры, анонсировала выход в российских кинотеатрах "Побега из курятника 2" с 23 декабря и "Мятежной луны" с 30 декабря. По остальным картинам пока информации нет.