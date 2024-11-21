Томенко пообещал приехать на свадьбу к матери 10 детей и привезти ей 10 тысяч рублей
К главе региона обратилась женщина, которая уже 15 лет не решается заключить брак с сожителем
21 ноября 2024, 19:18, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе прямой линии пообещал приехать на свадьбу многодетной матери из Барнаула, если она наконец-то решится заключить брак с сожителем после 15 лет совместной жизни.
Мать десятерых детей спросила главу региона, почему ее сожитель, отношения с которым не зарегистрированы, не может получить удостоверение многодетного отца.
"Десять детей и они не оформили отношения? Я все понимаю, но как же так? А что мешает заключить брак, не пойму. Давайте сделаем красивый брак, выездную церемонию ЗАГСа. Я к вам на свадьбу приеду сам, и еще 10 тысяч привезу вперед, не будете ждать 50 лет совместной жизни. Ну что такое? Десять детей и не женаты – это безобразие", – с иронией возмутился Томенко.
Напомним, ранее глава региона поручил установить в Алтайском крае единовременную выплату к 50-летнему юбилею совместной жизни супружеским парам в размере 10 тысяч рублей.
19:44:26 21-11-2024
Пиар.такой пиар.
20:13:49 21-11-2024
Смешно
03:40:02 22-11-2024
Гость (20:13:49 21-11-2024) Смешно... Смешно , у Томенко всего-то в 10 раз зарплата больше чем у Президента Путина .
09:04:05 22-11-2024
Гость (03:40:02 22-11-2024) Смешно , у Томенко всего-то в 10 раз зарплата больше чем у П... И чего? теперь всем многодетным деньги раздавать?
08:13:26 22-11-2024
А если оформить брак - прощайте льготы. А там нифига не 10 тысяч рублей...
08:18:19 22-11-2024
Кхм... (08:13:26 22-11-2024) А если оформить брак - прощайте льготы. А там нифига не 10 т... а какие льготы, если не секрет?
09:56:42 22-11-2024
Кхм... (08:13:26 22-11-2024) А если оформить брак - прощайте льготы. А там нифига не 10 т... Если у детей в графе отец в свидетельстве записан этот мужчина, то матерью одиночкой она не считается и льгот в этом направлении нет. И при выплате пособий, учитываются алименты, или если их нет то средний размер алиментов, который должен был быть
12:17:01 22-11-2024
Гость (09:56:42 22-11-2024) Если у детей в графе отец в свидетельстве записан этот мужчи... алименты, в том числе средний размер алиментов, СФР считает если был развод, а так доходы отца детей не берутся
15:44:51 22-11-2024
гость (12:17:01 22-11-2024) алименты, в том числе средний размер алиментов, СФР считае... Не говорите того, о чем понятия не имеете. Алименты назначаются судом по иску второго родителя вне зависмости от того был ли заключен брак. Можно даже на действующего мужа подать на алименты , если он в свидетельство о рождении вписан.