Томенко пообещал приехать на свадьбу к матери 10 детей и привезти ей 10 тысяч рублей

К главе региона обратилась женщина, которая уже 15 лет не решается заключить брак с сожителем

21 ноября 2024, 19:18, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: правительство Алтайского края / Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе прямой линии пообещал приехать на свадьбу многодетной матери из Барнаула, если она наконец-то решится заключить брак с сожителем после 15 лет совместной жизни.

Мать десятерых детей спросила главу региона, почему ее сожитель, отношения с которым не зарегистрированы, не может получить удостоверение многодетного отца.

"Десять детей и они не оформили отношения? Я все понимаю, но как же так? А что мешает заключить брак, не пойму. Давайте сделаем красивый брак, выездную церемонию ЗАГСа. Я к вам на свадьбу приеду сам, и еще 10 тысяч привезу вперед, не будете ждать 50 лет совместной жизни. Ну что такое? Десять детей и не женаты – это безобразие", – с иронией возмутился Томенко.

Напомним, ранее глава региона поручил установить в Алтайском крае единовременную выплату к 50-летнему юбилею совместной жизни супружеским парам в размере 10 тысяч рублей.