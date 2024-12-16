Также эксперты подчеркнули, что 28 декабря будет полным рабочим днем

16 декабря 2024, 13:35, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Перед Новым годом россиян ждут три выходных дня: с 29 по 31 декабря. При этом 28 декабря сокращенным рабочим днем не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего россиян ждут 11 дней отдыха подряд.

Отвечая на вопрос о возможном сокращении рабочего дня 28 декабря, министр труда и социального развития России Антон Котяков напомнил, что у россиян есть три выходных дня перед новогодними праздниками.

"У нас 29, 30, 31 – три дня выходных… Работать-то все-таки надо", – заявил Котяков.

Ранее amic.ru подробно писал, как мы будем отдыхать на новогодние праздники в 2025 году.