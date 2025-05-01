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О высокой пожароопасности предупредили жителей Алтайского края в МЧС

Местами уровень опасности возникновения возгорания будет чрезвычайным

01 мая 2025, 16:25, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае с 3 по 5 мая сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости). Местами ее уровень поднимется до чрезвычайного (5-й класс горимости). Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

Как уточнили в краевом Гидрометцентре, повышенная пожароопасность будет в Угловском и Рубцовском районах. В данный момент 5-й класс опасности наблюдают на территории Озеро-Кузнецовского лесничества.

С 11 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой растительности, растительных остатков и других горючих отходов на всех категориях земель.

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:

  • для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;
  • для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;
  • для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.
Травяной пожар / Фото: МЧС Алтайского края

Жителям Алтайского края напомнили об особом противопожарном режиме на территории региона

В этот период запрещено использование открытого огня, в том числе на территории частных домовладений
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Пожары

Комментарии 1

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Гость

23:03:46 02-05-2025

контроля нет. в садах жгут, в поселках жгут...и хоть бы что, ни одного надзирающего!

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