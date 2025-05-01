О высокой пожароопасности предупредили жителей Алтайского края в МЧС

Местами уровень опасности возникновения возгорания будет чрезвычайным

01 мая 2025, 16:25, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае с 3 по 5 мая сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости). Местами ее уровень поднимется до чрезвычайного (5-й класс горимости). Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

Как уточнили в краевом Гидрометцентре, повышенная пожароопасность будет в Угловском и Рубцовском районах. В данный момент 5-й класс опасности наблюдают на территории Озеро-Кузнецовского лесничества.

С 11 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой растительности, растительных остатков и других горючих отходов на всех категориях земель.

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях противопожарного режима влечет наложение административного штрафа: