О высокой пожароопасности предупредили жителей Алтайского края в МЧС
Местами уровень опасности возникновения возгорания будет чрезвычайным
01 мая 2025, 16:25, ИА Амител
В Алтайском крае с 3 по 5 мая сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости). Местами ее уровень поднимется до чрезвычайного (5-й класс горимости). Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.
Как уточнили в краевом Гидрометцентре, повышенная пожароопасность будет в Угловском и Рубцовском районах. В данный момент 5-й класс опасности наблюдают на территории Озеро-Кузнецовского лесничества.
С 11 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой растительности, растительных остатков и других горючих отходов на всех категориях земель.
Нарушение правил пожарной безопасности в условиях противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:
- для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;
- для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;
- для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.
23:03:46 02-05-2025
контроля нет. в садах жгут, в поселках жгут...и хоть бы что, ни одного надзирающего!