В Барнауле разыскивают водителя, сбившего насмерть девочку на переходе
После ДТП мужчина вернулся к себе домой, там пересел на другой автомобиль и уехал
19 сентября 2023, 16:54, ИА Амител
Разыскивают водителя, сбившего девочку в Барнауле / Фото: t.me/incident22
В Барнауле объявили в розыск водителя, который сбил девочку на пешеходном переходе и сбежал, сообщает "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло днем 19 сентября в барнаульском поселке Борзовая Заимка. Девочка скончалась на месте происшествия, а водитель уехал, бросил машину в кустах и убежал в лес.
"После ДТП он уехал к себе домой во Власиху, там пересел на белый автомобиль "Нива", – говорится в сообщении.
Всех, кому известно о местоположении разыскиваемого, просят позвонить по номеру: 8-3852-24-03-61.
09:11:24 20-09-2023
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