В Барнауле разыскивают водителя, сбившего насмерть девочку на переходе

После ДТП мужчина вернулся к себе домой, там пересел на другой автомобиль и уехал

19 сентября 2023, 16:54, ИА Амител









Разыскивают водителя, сбившего девочку в Барнауле / Фото: t.me/incident22

В Барнауле объявили в розыск водителя, который сбил девочку на пешеходном переходе и сбежал, сообщает "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло днем 19 сентября в барнаульском поселке Борзовая Заимка. Девочка скончалась на месте происшествия, а водитель уехал, бросил машину в кустах и убежал в лес.

"После ДТП он уехал к себе домой во Власиху, там пересел на белый автомобиль "Нива", – говорится в сообщении.

Всех, кому известно о местоположении разыскиваемого, просят позвонить по номеру: 8-3852-24-03-61.