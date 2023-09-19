В Барнауле водитель насмерть сбил девочку на переходе и убежал в лес

Медики на месте пытались реанимировать ребенка

19 сентября 2023, 16:28, ИА Амител

Фото: t.me/incident22

В барнаульском поселке Борзовая Заимка водитель сбил ребенка на пешеходном переходе, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, девочка скончалась на месте происшествия, а водитель уехал с места ДТП, бросил машину в кустах и убежал в лес.

"Девочка училась во втором классе. Она не виновата. Водитель летел с большой скоростью по встречной полосе, сбил девочку, она отлетела на 20 метров", – рассказал местный житель.

Он отметил, что медики на месте пытались реанимировать ребенка, но спасти не смогли.