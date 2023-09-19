В Барнауле водитель насмерть сбил девочку на переходе и убежал в лес
Медики на месте пытались реанимировать ребенка
19 сентября 2023, 16:28, ИА Амител
Фото: t.me/incident22
В барнаульском поселке Борзовая Заимка водитель сбил ребенка на пешеходном переходе, сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, девочка скончалась на месте происшествия, а водитель уехал с места ДТП, бросил машину в кустах и убежал в лес.
"Девочка училась во втором классе. Она не виновата. Водитель летел с большой скоростью по встречной полосе, сбил девочку, она отлетела на 20 метров", – рассказал местный житель.
Он отметил, что медики на месте пытались реанимировать ребенка, но спасти не смогли.
16:44:29 19-09-2023
Она не виновата - спорно
20:24:50 19-09-2023
Вот поэтому я не перехожу дорогу пока нет зрительного контакта с водителем. Пускай подождут на пару секунд подольше, зато сам жив и водитель на свободе. Жаль, что такое случается, соболезную родителям.
20:54:37 19-09-2023
Гость (20:24:50 19-09-2023) Вот поэтому я не перехожу дорогу пока нет зрительного контак... да есть такие, что вообще на вас смотреть не будут, не дождетесь)))
08:53:57 20-09-2023
Гость (20:54:37 19-09-2023) да есть такие, что вообще на вас смотреть не будут, не дожде... Ну так на 20 секунд дольше подождать.