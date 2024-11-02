Развязки и тоннель под вокзалом. Какие дороги хотят построить в Барнауле к 2040 году

Разбираемся в самых важных транспортных проектах, которые внесли в генплан города

02 ноября 2024, 06:15, ИА Амител

Дорожная ситуация в Барнауле /Фото: amic.ru

Администрация Барнаула в ближайшие дни представит жителям города предварительный проект генплана, который определит, как будет развиваться краевая столица до 2040 года. Согласно документу, в Барнауле планируют реализовать несколько крупных дорожных объектов: развязки, новые дороги и знаменитый тоннель под ж/д вокзалом. Рассказываем, что известно об этих транспортных проектах.

Южный обход

Для освоения и развития перспективных территорий, а также решения проблемы их доступности проработана городская транспортная сеть. К основным мероприятиям комплексного развития транспортной инфраструктуры города отнесено строительство Южного обхода, который позволил бы вывести весь транзитный транспорт за территорию Барнаула. Стоимость обхода – 70 миллиардов рублей. Власти Алтайского края уже много лет планируют реализовать проект, но своими силами его не потянуть. Данную возможность обсуждали 24 сентября в Москве в Совете Федерации на заседании комитета по экономической политике, на котором присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Четырехполосная трасса длиной около 68 километров будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдет между поселками Новые Зори и Лесным, около Черницкого и пересечет Змеиногорский тракт вблизи Бельмесево.

Северный обход

Еще один амбициозный проект, который хотят реализовать в краевой столице. Речь идет о создании объездной дороги от пересечения ул. Попова с пр. Энергетиков по проезду Деловому. Далее дорога пойдет по 9-му Заводскому проезду с выездом на Старый мост.

"Дорога жизни"

Новую 11-километровую дорогу, которая соединит промышленную зону Барнаула с развязкой на Новом мосту, предложили включить в генеральный план города. Магистраль бы позволила освободить основные дороги краевой столицы от большегрузов и помочь решить проблему с пробками.

Дорога берет начало на улице Попова, где планируют построить развязку. Далее трасса пройдет по уже существующей лесной просеке через Борзовую Заимку к шоссе Ленточный бор, а затем вдоль реки Барнаулки до дамбы. Уже там дорога соединится с проектируемой трассой, которая пройдет через кольцевую развязку с широким отрезком улицы Загородной, развязку с улицей Челюскинцев вдоль реки. Выезжать автомобилисты будут на Новый мост и далее решать: ехать им в город или следовать в сторону Бийска и Новосибирска.

Развязка на Власихинской

Также, согласно генплану, в Барнауле могут построить вторую транспортную развязку – на пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный бор. Объект завершит реконструкцию обхода Барнаула. Проектная документация разработана, получено положительное заключение экспертизы, сметная стоимость реконструкции автомобильной дороги составляет в текущих ценах 3,911 млрд рублей. Есть вероятность, что строить дорогу будут за федеральные средства.

Тоннель под ж/д вокзалом

Еще один проект, который заложен в генплан. Идею связать центр и северо-западную часть краевой столицы автомагистралью впервые обозначили в генплане развития 1946-1948 годов. А в 1978 году городское руководство приняло решение разработать проект такого тоннеля.

Он должен проходить в границах Павловского тракта и трех проспектов: Ленина, Строителей, Коммунаров. Основным сооружением станет тоннель под железнодорожными путями. Его планируется провести от перекрестка проспектов Строителей и Красноармейского в створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров.

Что еще хотят построить?

Согласно генплану, в Барнауле планируют строить улицы-дублеры наиболее загруженных магистралей.