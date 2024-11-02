Развязки и тоннель под вокзалом. Какие дороги хотят построить в Барнауле к 2040 году
Разбираемся в самых важных транспортных проектах, которые внесли в генплан города
02 ноября 2024, 06:15, ИА Амител
Администрация Барнаула в ближайшие дни представит жителям города предварительный проект генплана, который определит, как будет развиваться краевая столица до 2040 года. Согласно документу, в Барнауле планируют реализовать несколько крупных дорожных объектов: развязки, новые дороги и знаменитый тоннель под ж/д вокзалом. Рассказываем, что известно об этих транспортных проектах.
Южный обход
Для освоения и развития перспективных территорий, а также решения проблемы их доступности проработана городская транспортная сеть. К основным мероприятиям комплексного развития транспортной инфраструктуры города отнесено строительство Южного обхода, который позволил бы вывести весь транзитный транспорт за территорию Барнаула. Стоимость обхода – 70 миллиардов рублей. Власти Алтайского края уже много лет планируют реализовать проект, но своими силами его не потянуть. Данную возможность обсуждали 24 сентября в Москве в Совете Федерации на заседании комитета по экономической политике, на котором присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Четырехполосная трасса длиной около 68 километров будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдет между поселками Новые Зори и Лесным, около Черницкого и пересечет Змеиногорский тракт вблизи Бельмесево.
Северный обход
Еще один амбициозный проект, который хотят реализовать в краевой столице. Речь идет о создании объездной дороги от пересечения ул. Попова с пр. Энергетиков по проезду Деловому. Далее дорога пойдет по 9-му Заводскому проезду с выездом на Старый мост.
"Дорога жизни"
Новую 11-километровую дорогу, которая соединит промышленную зону Барнаула с развязкой на Новом мосту, предложили включить в генеральный план города. Магистраль бы позволила освободить основные дороги краевой столицы от большегрузов и помочь решить проблему с пробками.
Дорога берет начало на улице Попова, где планируют построить развязку. Далее трасса пройдет по уже существующей лесной просеке через Борзовую Заимку к шоссе Ленточный бор, а затем вдоль реки Барнаулки до дамбы. Уже там дорога соединится с проектируемой трассой, которая пройдет через кольцевую развязку с широким отрезком улицы Загородной, развязку с улицей Челюскинцев вдоль реки. Выезжать автомобилисты будут на Новый мост и далее решать: ехать им в город или следовать в сторону Бийска и Новосибирска.
Развязка на Власихинской
Также, согласно генплану, в Барнауле могут построить вторую транспортную развязку – на пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный бор. Объект завершит реконструкцию обхода Барнаула. Проектная документация разработана, получено положительное заключение экспертизы, сметная стоимость реконструкции автомобильной дороги составляет в текущих ценах 3,911 млрд рублей. Есть вероятность, что строить дорогу будут за федеральные средства.
Тоннель под ж/д вокзалом
Еще один проект, который заложен в генплан. Идею связать центр и северо-западную часть краевой столицы автомагистралью впервые обозначили в генплане развития 1946-1948 годов. А в 1978 году городское руководство приняло решение разработать проект такого тоннеля.
Он должен проходить в границах Павловского тракта и трех проспектов: Ленина, Строителей, Коммунаров. Основным сооружением станет тоннель под железнодорожными путями. Его планируется провести от перекрестка проспектов Строителей и Красноармейского в створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров.
Что еще хотят построить?
Согласно генплану, в Барнауле планируют строить улицы-дублеры наиболее загруженных магистралей.
08:00:25 02-11-2024
построить в Барнауле к 2040 году --- оптимистично. А к 2080?
08:44:27 02-11-2024
Гость (08:00:25 02-11-2024) построить в Барнауле к 2040 году --- оптимистично. А к 2080?... Лучше к 3040.
17:27:07 02-11-2024
Гость (08:00:25 02-11-2024) построить в Барнауле к 2040 году --- оптимистично. А к 2080?... вам то какая разница? вы к тому времени умрете
08:09:10 02-11-2024
"... на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров." А где они пересекаются?
08:58:20 02-11-2024
Гость (08:09:10 02-11-2024) "... на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров."... А это ,наверно ,как по пространственной геометрии Лобачевского ,где параллельные прямые пересекаются.Тут одни высокие материи.
23:48:43 04-11-2024
Гость (08:09:10 02-11-2024) "... на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров."... написано же по-русски "створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров"
створ – это плоскость, проходящая через две точки, задающая направление. то есть первая точка – пересечение ГИ и Матросова, а вторая – пересечение ГИ и Коммунаров.
08:11:00 02-11-2024
Ни о чём. Ни развязки Строителей под жд мостом, ни Павлик-Попова, ни Павлик-Власихинская, где реально они нужны. Зато "дорога жизни" под новостройки Жилищки. ничего личного, только бизнес
08:33:50 02-11-2024
1 (08:11:00 02-11-2024) Ни о чём. Ни развязки Строителей под жд мостом, ни Павлик-По... уважаемый, "Жилищка" давно сказала "давай, до свидания АК" и ушла с рынка АК
08:49:49 02-11-2024
Гость (08:33:50 02-11-2024) уважаемый, "Жилищка" давно сказала "давай, до свидания АК" и... Кто будет застраивать Лесной пруд? у кого выкуплена там земля на проезде Канатном? Да и на Промышленной они активно продолжают осваивать территорию. так что про давай до свидания это ещё рано.
08:21:28 02-11-2024
Я опять хочу в Париж. - А что, вы там уже были? - Нет, я уже когда-то хотел.
10:05:27 02-11-2024
а потом что проект скоростного трамвая матро-трам?
если убрать под землю трамвайные пути на власихинской и пути недалеко от гэлакси где вечная пробка, вот там идеальные места для этого.
для начала а дальше тоннели под трамвай с платфорами и прочее.
как в волгограде
12:30:46 02-11-2024
Учитывая финансовые возможности края-это все утопия
17:28:23 02-11-2024
Антон (12:30:46 02-11-2024) Учитывая финансовые возможности края-это все утопия... можно подумать вы в правительстве АК и вхожи к губернатору, чтоб такое писать. госпадиии....
19:18:56 02-11-2024
к столетию проекта туннеля интересно в 48 году построят, жаль наверное не доживу, хотя маленький шанс ест 76 лет будет, только он мне уже точно не нужен будет))))
15:40:31 03-11-2024
Развязки и тоннель под вокзалом необходимо построить вчера, но не хотели.
16:35:32 03-11-2024
Ну кого волнуют пробки внутри городе?
Вокруг него миллиарды лежат! Вот и слетаются туда каждый год, как мухи на ...
14:38:33 04-11-2024
Гость (08:09:10 02-11-2024) "... на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров."... А Попова и Энергетиков? Вообще у автора что то с ориентацией (я не про сексуальную)
23:53:15 04-11-2024
Григорий (14:38:33 04-11-2024) А Попова и Энергетиков? Вообще у автора что то с ориентац... Попова и Энергетиков пересекаются, там мост. посмотрите на карте
15:31:56 04-11-2024
Правильно сказано: "еще один амбициозный проект". А школы, д/сады, новые больницы есть в этом проекте?