Обладательницу самых больших губ в России нашли мертвой в Сочи
Тело обнаружили в канализационном коллекторе
29 октября 2024, 17:00, ИА Амител
В Сочи нашли мертвой пропавшую блогершу Кристину Рэй. Об этом сообщает Shot.
По информации источника, тело обнаружили в канализационном коллекторе. Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, что в последнее время девушка страдала от наркотической зависимости. Исчезнуть она могла, когда пошла за закладкой. За несколько дней до пропажи Рэй узнала, что ее хотят отправить в реабилитационный центр.
Настоящая фамилия девушки – Кожевникова, а родом она из Южно-Сахалинска. Какое-то время жила в Санкт-Петербурге, но затем переехала в Сочи.
Кристина стала известной в 2018 году, когда попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ в России.
17:10:45 29-10-2024
Ищите армяна с самым большим балтышком
100 пудов его работа
17:11:27 29-10-2024
Корову бы ей...(при жизни)
17:22:31 29-10-2024
Загнуться от наркоты в канализации.. сурово.
17:23:42 29-10-2024
Sic transit gloria mundi...
08:32:39 30-10-2024
Не знал про неё и нихрена не потерял бы, если бы не узнал...