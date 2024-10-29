Обладательницу самых больших губ в России нашли мертвой в Сочи

Тело обнаружили в канализационном коллекторе

29 октября 2024, 17:00, ИА Амител

Кристина Рэй / Фото: телеграм-канал Shot

В Сочи нашли мертвой пропавшую блогершу Кристину Рэй. Об этом сообщает Shot.

По информации источника, тело обнаружили в канализационном коллекторе. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что в последнее время девушка страдала от наркотической зависимости. Исчезнуть она могла, когда пошла за закладкой. За несколько дней до пропажи Рэй узнала, что ее хотят отправить в реабилитационный центр.

Настоящая фамилия девушки – Кожевникова, а родом она из Южно-Сахалинска. Какое-то время жила в Санкт-Петербурге, но затем переехала в Сочи.

Кристина стала известной в 2018 году, когда попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ в России.