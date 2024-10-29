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Обладательницу самых больших губ в России нашли мертвой в Сочи

Тело обнаружили в канализационном коллекторе

29 октября 2024, 17:00, ИА Амител

Кристина Рэй / Фото: телеграм-канал Shot
Кристина Рэй / Фото: телеграм-канал Shot

В Сочи нашли мертвой пропавшую блогершу Кристину Рэй. Об этом сообщает Shot

По информации источника, тело обнаружили в канализационном коллекторе. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что в последнее время девушка страдала от наркотической зависимости. Исчезнуть она могла, когда пошла за закладкой. За несколько дней до пропажи Рэй узнала, что ее хотят отправить в реабилитационный центр.

Настоящая фамилия девушки – Кожевникова, а родом она из Южно-Сахалинска. Какое-то время жила в Санкт-Петербурге, но затем переехала в Сочи.

Кристина стала известной в 2018 году, когда попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ в России. 

утраты Знаменитости

Комментарии 5

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Гость

17:10:45 29-10-2024

Ищите армяна с самым большим балтышком
100 пудов его работа

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гость

17:11:27 29-10-2024

Корову бы ей...(при жизни)

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Гость

17:22:31 29-10-2024

Загнуться от наркоты в канализации.. сурово.

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Гость

17:23:42 29-10-2024

Sic transit gloria mundi...

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Гость

08:32:39 30-10-2024

Не знал про неё и нихрена не потерял бы, если бы не узнал...

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