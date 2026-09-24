Обломки БПЛА повредили строения нефтебазы в Ростовской области

Никто не пострадал

24 сентября 2026, 12:15, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Ростовской области на нефтебазе повреждены административные здания в результате падения обломков БПЛА. Пострадавших нет, возгорания не произошло, заявил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале на платформе "Макс".

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганроге, Кагальницком и Неклиновском районах. Последствия на земле. В Кагальницком районе в результате падения обломком БПЛА повреждены административные строения нефтебазы", — написал Слюсарь.

Губернатор сообщил, что никто не получил травм пожаров не зафиксировано. Глава региона подчеркнул, что оперативные службы продолжают работу на месте инцидента.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали Ярославскую область, поврежден НПЗ.