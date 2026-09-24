Обломки БПЛА повредили строения нефтебазы в Ростовской области
Никто не пострадал
24 сентября 2026, 12:15, ИА Амител
В Ростовской области на нефтебазе повреждены административные здания в результате падения обломков БПЛА. Пострадавших нет, возгорания не произошло, заявил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале на платформе "Макс".
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганроге, Кагальницком и Неклиновском районах. Последствия на земле. В Кагальницком районе в результате падения обломком БПЛА повреждены административные строения нефтебазы", — написал Слюсарь.
Губернатор сообщил, что никто не получил травм пожаров не зафиксировано. Глава региона подчеркнул, что оперативные службы продолжают работу на месте инцидента.
Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали Ярославскую область, поврежден НПЗ.
12:22:46 24-09-2026
"Губернатор сообщил, что никто не получил травм и не было пожаров."---------- Читаешь блин такие сообщения, а на заправках, как будто все НПЗ к чертям собачьим.....
12:28:36 24-09-2026
Гость (12:22:46 24-09-2026) "Губернатор сообщил, что никто не получил травм и не было по... Ну это просто такой аккуратный заголовок.
13:01:20 24-09-2026
"Никто не пострадал" - страдания миллионов водителей, проживающих лучшие годы своей жизни в очередях на заправку, в расчёт страданий не принимаются?