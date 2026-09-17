Беспилотники атаковали Ярославскую область, поврежден НПЗ
Пострадавших нет
17 сентября 2026, 12:15, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
В Ярославской области предотвращена масштабная атака БПЛА. В результате было сбито 65 дронов, а нефтеперерабатывающий завод получил повреждения, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале на платформе "Макс".
"Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников. Жертв и пострадавших нет", — написал он.
В результате удара поврежден нефтеперерабатывающий завод, где сейчас борются с пожарами. Обломки также разбили окна в многоэтажных домах и повредили автомобили.
Ранее сообщалось, что два человека погибли во время атаки ВСУ на Нижнекамск.
12:58:44 17-09-2026
Странно. Зеленский же пообещал Трампу, больше не бомбить НПЗ
13:01:54 17-09-2026
гость (12:58:44 17-09-2026) Странно. Зеленский же пообещал Трампу, больше не бомбить НП... Читай внимательно: "В результате было сбито 65 дронов, а нефтеперерабатывающий завод получил повреждения". То есть сначала сбили, а потом уже повреждения. Это как бензина мало, потому что ремонты.
13:27:39 17-09-2026
гость (12:58:44 17-09-2026) Странно. Зеленский же пообещал Трампу, больше не бомбить НП... Это было обещание Трампа, а это - мели Емеля, твоя неделя.