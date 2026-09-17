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Беспилотники атаковали Ярославскую область, поврежден НПЗ

Пострадавших нет

17 сентября 2026, 12:15, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Ярославской области предотвращена масштабная атака БПЛА. В результате было сбито 65 дронов, а нефтеперерабатывающий завод получил повреждения, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале на платформе "Макс".

"Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников. Жертв и пострадавших нет", — написал он.

В результате удара поврежден нефтеперерабатывающий завод, где сейчас борются с пожарами. Обломки также разбили окна в многоэтажных домах и повредили автомобили.

Ранее сообщалось, что два человека погибли во время атаки ВСУ на Нижнекамск.

Происшествия Россия Беспилотники
       

Комментарии 3

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гость

12:58:44 17-09-2026

Странно. Зеленский же пообещал Трампу, больше не бомбить НПЗ

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Гость

13:01:54 17-09-2026

гость (12:58:44 17-09-2026) Странно. Зеленский же пообещал Трампу, больше не бомбить НП... Читай внимательно: "В результате было сбито 65 дронов, а нефтеперерабатывающий завод получил повреждения". То есть сначала сбили, а потом уже повреждения. Это как бензина мало, потому что ремонты.

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Гость

13:27:39 17-09-2026

гость (12:58:44 17-09-2026) Странно. Зеленский же пообещал Трампу, больше не бомбить НП... Это было обещание Трампа, а это - мели Емеля, твоя неделя.

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