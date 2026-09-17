Беспилотники атаковали Ярославскую область, поврежден НПЗ

Пострадавших нет

17 сентября 2026, 12:15, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Ярославской области предотвращена масштабная атака БПЛА. В результате было сбито 65 дронов, а нефтеперерабатывающий завод получил повреждения, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале на платформе "Макс".

"Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников. Жертв и пострадавших нет", — написал он.

В результате удара поврежден нефтеперерабатывающий завод, где сейчас борются с пожарами. Обломки также разбили окна в многоэтажных домах и повредили автомобили.

Ранее сообщалось, что два человека погибли во время атаки ВСУ на Нижнекамск.