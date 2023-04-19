Оборонных предприятий на Алтае стало в три раза больше из-за СВО

Некоторые заводы увеличили объёмы производства кратно

19 апреля 2023, 10:04, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

В Алтайском крае за 2022 год оборонные предприятия на 27% увеличили объёмы производства продукции, пишет "Толк" со ссылкой на отчёте министра промышленности и энергетики Вячеслава Химочку.

Некоторые заводы увеличили объёмы производства кратно. Одним из них стал "Барнаултрансмаш".

"Определяющее влияние на деятельность предприятия оказало проведение СВО и, как следствие, увеличение спроса на дизельные двигатели", – указал Химочка.

За год число предприятий, работающих с оборонзаказом, выросло в крае с 10 до 36. Повысилась эффективность выполнения оборонзаказов, а также удалось сохранить кадры в отрасли во время проведения частичной мобилизации, поскольку некоторые оборонные заводы давали сотрудникам бронь.

Число занятых на предприятиях за год увеличилось на две тысячи человек. Однако потребность в кадрах сохраняется – по словам министра, нужно ещё 2,7 тысячи работников. Всего сейчас в отрасли заняты 24 тысячи сотрудников.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как развиваются оборонные предприятия в регионе.