Оборонных предприятий на Алтае стало в три раза больше из-за СВО
Некоторые заводы увеличили объёмы производства кратно
19 апреля 2023, 10:04, ИА Амител
В Алтайском крае за 2022 год оборонные предприятия на 27% увеличили объёмы производства продукции, пишет "Толк" со ссылкой на отчёте министра промышленности и энергетики Вячеслава Химочку.
Некоторые заводы увеличили объёмы производства кратно. Одним из них стал "Барнаултрансмаш".
"Определяющее влияние на деятельность предприятия оказало проведение СВО и, как следствие, увеличение спроса на дизельные двигатели", – указал Химочка.
За год число предприятий, работающих с оборонзаказом, выросло в крае с 10 до 36. Повысилась эффективность выполнения оборонзаказов, а также удалось сохранить кадры в отрасли во время проведения частичной мобилизации, поскольку некоторые оборонные заводы давали сотрудникам бронь.
Число занятых на предприятиях за год увеличилось на две тысячи человек. Однако потребность в кадрах сохраняется – по словам министра, нужно ещё 2,7 тысячи работников. Всего сейчас в отрасли заняты 24 тысячи сотрудников.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как развиваются оборонные предприятия в регионе.
11:04:54 19-04-2023
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