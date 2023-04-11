Томенко рассказал, как развиваются оборонные предприятия Алтайского края

Сейчас средняя зарплата по отрасли составляет около 50 тысяч рублей, а на некоторых предприятиях превышает 70 тысяч рублей

11 апреля 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о развитии региональных оборонных предприятий. В своём Telegram-канале он отметил, что производства наращивают выпуск продукции и запускают новые производственные линейки.

В частности, Алтайский геофизический завод, который почти в два раза увеличил объёмы производства в 2022 году, продолжает наращивать объёмы выпуска продукции и в 2023 году. У бийских предприятий прирост составляет от 10% до 35%.

Средняя зарплата по отрасли, по словам Томенко, приличная – около 50 тысяч рублей, а на некоторых предприятиях и более 70 тысяч рублей. Благодаря проектам развития сейчас на оборонных производствах есть около 2700 вакансий и в будущем количество новых рабочих мест продолжит расти.