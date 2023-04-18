Томенко объяснил, почему лидером рейтинга регионов по работающим стал Алтайский край

В регионе создают условия для развития предприятий и поддерживают бизнес

18 апреля 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Это результат работы по многим направлениям – такими словами губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своём Telegram-канале прокомментировал попадание региона в лидеры рейтинга по росту числа работающих.

Напомним, край занял второе место из 89 в рейтинге регионов по росту числа занятых – за год занятость выросла на 67,9 тыс. человек (на 6,5%). Общее число работающих – 1,12 млн человек, доля безработных – 3,7%.

"Моя ежедневная задача – создавать условия для развития предприятий края: как крупных, так и малого и среднего бизнеса. Это и субсидии, и льготные займы, и другие меры поддержки. В конечном итоге всё делается для того, чтобы создавать рабочие места с выгодными условиями труда. И наша лидерская позиция в рейтинге – результат работы по многим направлениям. Мы и дальше будем работать в этом направлении, чтобы в Алтайском крае было комфортно жить и работать", – подчеркнул Томенко.

Глава региона отметил, что сейчас в крае развиваются оборонные заводы – открыто около 2 700 вакансий с зарплатами выше среднего. Также власти поддерживают бизнес, продолжают вкладываться в развитие сельского хозяйства и туризма.