Общественная палата обсудила наблюдение за прошедшими выборами в Алтайском крае

Всего в дни голосования поступило 192 сообщения о возможных нарушениях — они проверялись и при необходимости передавались в правоохранительные органы

17 октября 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба Общественной палаты Алтайского края

Общественная палата Алтайского края провела заседание, посвященное общественному контролю за реализацией избирательных прав граждан и работе Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания. Об этом сообщает пресс-служба ОП региона.

Модератором дискуссии выступил председатель палаты Юрий Шамков. Он напомнил, что ОП Алтайского края сформировала Общественный штаб наблюдения за выборами в регионе, который работает уже третий год.

Подробно о его работе рассказал председатель штаба, член ОП Алексей Чесноков. В дни голосования, состоявшиеся 8, 9 и 10 сентября, штаб работал круглосуточно. Он координировал работу порядка 2,5 тысячи наблюдателей, которые охватили почти все избирательные участки.

Всего в дни голосования поступило 192 сообщения о возможных нарушениях – они проверялись и при необходимости передавались в правоохранительные органы. Как показала практика, в основном нарушения были малозначительными или же техническими недоработками, которые оперативно устранялись. Например, неправильный ракурс камеры или неубранный агитационный плакат.

В единые дни голосования общественным наблюдателям удалось не допустить тиражирования фейков. Все попытки раскачать краевую избирательную систему пресекли.

В 2024 году общественники планируют наблюдение за прозрачностью выборов президента Российской Федерации.

В рамках заседания также состоялся "Час с председателем Избирательной комиссии АК Ириной Акимовой". Такой формат часто используется на заседаниях ОП АК. Акимова поблагодарила общественных наблюдателей за работу и большой вклад в обеспечение прозрачности выборов.

Общественники также обменялись мнениями о роли наблюдателя, взаимодействии общественности и избирательных комиссий разного уровня в ходе голосования, порядке фото- и видеосъемки на избирательном участке и так далее.

Во время заседания о работе Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания рассказал ее председатель Алексей Детков. Он подчеркнул, что ОНК Алтайского края входит в число лучших ОНК в России. Также на заседании палаты состоялось вручение удостоверений членам палаты 8-го состава и нагрудных знаков, избранным в ОП впервые.