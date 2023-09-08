Общественный штаб наблюдения за выборами-2023 открылся в Барнауле

Выборы губернатора Алтайского края проходят в регионе с 8 по 10 сентября

08 сентября 2023, 18:30, ИА Амител

Работа общественного штаба наблюдения за выборами / Фото: amic.ru

Общественный штаб наблюдения за выборами губернатора открылся в Алтайском крае 8 сентября. Он находится в помещении Союза армян Алтайского края на пр. Ленина, 54. Штаб будет работать три дня в круглосуточном режиме. Все это время там будет идти мониторинг нарушений и информационно-аналитическая работа.

В центре общественного наблюдения днем будут работать 10 человек, еще пятеро будут заняты ночью. Волонтеры штаба мониторят ленты социальных сетей (в том числе по ключевым словам), а также смотрят записи с камер видеонаблюдения. Когда они видят что-то подозрительное на участке, то подают сигнал экспертам, и информация подробно разбирается, а участок ставится на особый контроль, рассказал руководитель штаба Алексей Чесноков.

Если штаб видит явное нарушение, информация отправляется правоохранителям. Центр держит связь с работниками прокуратуры Алтайского края. На оперативной связи находится двое сотрудников прокуратуры региона.

Также волонтеры работают с наблюдателями, принимают звонки на горячую линию и письма на электронную почту. Один человек в штабе следит за ходом ДЭГ.

"Сейчас в Алтайском крае идет губернаторская кампания и 113 кампаний местного уровня, 30% избирателей в Барнауле, поэтому здесь штаб. Штаб объективен, беспристрастен и независим. Его задача – обеспечить законность избирательного процесса, прав кандидатов и даже избирательных комиссий", – пояснил Алексей Чесноков.

Также в Москве сейчас работает руководитель группы обучения общественного штаба наблюдения Вера Зубкова, она скрупулезно наблюдает за ходом электронного голосования в столице. Связь с ней осуществляется по интернету.

Всего от Общественной палаты на выборах наблюдателями работают 2,4 тысячи человек при общем количестве наблюдателей в 2,5 тысячи. Последние два месяца этих наблюдателей готовили к работе на выборах.

Напомним, что в выборах губернатора Алтайского края участвуют четыре кандидата. Это депутаты АКЗС Евгения Боровикова (партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), а также действующий губернатор Виктор Томенко ("Единая Россия").