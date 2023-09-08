Почти 112 тысяч жителей Алтайского края решили проголосовать электронно на выборах

Всего в выборах-2023 в регионе может поучаствовать 1,7 млн человек

08 сентября 2023, 17:48, ИА Амител

Выборы губернатора Алтайского края – 2023 / Фото: Екатерина Смолихина

Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на выборах губернатора региона, которые проходят с 8 по 10 сентября 2023 года, решили воспользоваться 111,8 тысячи жителей Алтайского края. Все они подали заявление на ДЭГ с 24 июля по 4 сентября. Всего в электронном голосовании поучаствуют 6,3% от общего количества избирателей. А другие смогут отдать свой голос на избирательных участках, которые будут открыты 8, 9 и 10 сентября с 8 утра до 20 вечера. Об этом рассказала на пресс-конференции 8 сентября глава крайизбиркома Ирина Акимова.

ДЭГ продлится с 8 утра 8 сентября до 20:00 10 сентября. По данным штаба общественного наблюдения, к середине дня 8 сентября электронно проголосовали уже более 62 тысяч человек, это 65% от общего числа зарегистрированных.

Также существует технология "Мобильный избиратель", которая позволяет гражданину голосовать на любом удобном избирательном участке края. Всего на "Мобильный избиратель" подано 10,8 тысячи заявлений о голосовании по месту нахождения.

С 8 по 10 сентября 2023 года в Алтайском крае проходят выборы, жители региона голосуют за кандидатов в губернаторы, выбирают районных депутатов и глав поселений. Конкретно в регионе проходят выборы:

губернатора Алтайского края;

депутатов представительных органов муниципалитетов районного уровня – в трех муниципальных районах и двух округах;

депутатов сельских, городских поселений – в 64 сельских и городских поселениях Алтайского края;

глав поселений – в 43 поселениях края.

В районах основные выборы пройдут в Косихинский и Красногорский районные советы народных депутатов. В первом решится судьба 17 депутатских мандатов, а во втором – 16. Довыборы будут в Курьинский (два мандата), в Славгородский (два мандата) районные советы народных депутатов, а также в районное собрание депутатов Суетского района (один мандат).

Поучаствовать в выборах в 2023 году могут 1,7 млн человек. В том числе 530,4 тысячи избирателей – в Барнауле, 51,2 тысячи граждан – в муниципальных округах, 396,8 тысячи человек – в иных городских округах и 788,4 тысячи жителей муниципальных районов.

8 сентября в Алтайском крае к работе приступили 75 территориальных избирательных комиссий (ТИК), 1,6 тысячи участковых избирательных комиссий (УИК) и 15 УИК в местах временного пребывания избирателей. Чтобы найти адрес своего участка, можно воспользоваться этим ресурсом избирательной комиссии.

Кроме того, в регионе на выборах будут работать около 2,5 тысячи наблюдателей на разных участках. Большинство из них (2,4 тысячи человек) назначены Общественной палатой края, а остальные пришли от политических партий. В регионе открыт и Центр общественного наблюдения за выборами на проспекте Ленина, 54. Пока наблюдатели серьезных нарушений на выборах не выявили, сообщила Ирина Акимова.

Напомним, что в выборах губернатора Алтайского края участвуют четыре человека. Это депутат АКЗС Евгения Боровикова (партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), депутат АКЗС Сергей Булаев (ЛДПР), депутат АКЗС Сергей Малинкович ("Коммунисты России") и действующий губернатор Виктор Томенко ("Единая Россия").