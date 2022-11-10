Дума приняла закон, дающий добровольцам статус ветерана боевых действий

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был внесён на рассмотрение палаты 3 ноября. Согласно документу, статусом ветерана боевых действий наделяются лица, вступившие в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, которые содействуют выполнению задач в ходе СВО.

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Политика Путин подписал закон о статусе ветерана для участников операции на Украине

Напомним, что закон о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий был подписан президентом России Владимиром Путиным в марте 2022 года.