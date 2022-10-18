43 человека пострадали при падении Су-34 в Ейске

Число погибших из-за пожара в многоэтажке в Ейске увеличилось до 15 человек. Как сообщает РИА Новости, 51-летний пострадавший скончался в больнице.

«Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. В стационарах 25 человек (22 — средней степени тяжести, трое — в тяжёлом состоянии), в том числе две беременные и шесть детей. Амбулаторное лечение — три пациента», — рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Четверых пострадавших перевезли для лечения в Краснодар. Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии и «вызывает большие тревоги» у медиков, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

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Происшествия Число погибших при крушении Су-34 в Ейск выросло до 14 человек

Напомним, катастрофа произошла вечером 17 октября, истребитель упал во дворе дома, в результате здание загорелось. В Минобороны заявили, что военный самолёт потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта. Судя по докладу катапультировавшихся лётчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте.