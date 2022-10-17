«Грохот и дым чёрный». Жители Ейска публикуют видео с места падения самолёта возле жилого дома

Жители Ейска публикуют в соцсетях видео пожара в жилом доме, во дворе которого упал самолёт Су-34. Amic.ru собрал жуткие кадры в один ролик.

«Всё время идёт грохот, грохот, грохот. И вот этот пожар страшный. И дым такой чёрный», — сказала на видео местная жительница.

Напомним, в доме проживает 600 человек. По последним данным, три человека погибли и 21 пострадал.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил в своём Telegram-канале, что остатки самолёта уже потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена — возгорание удалось локализовать.

В Минобороны заявили, что военный самолёт потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа. Судя по докладу катапультировавшихся лётчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте.