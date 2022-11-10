85 мобилизованных многодетных отцов из Алтайского края вернутся домой

Алтайская краевая призывная комиссия решила вернуть домой 85 многодетных отцов из региона, которые были мобилизованы и отправлены в Омск. На их иждивении находится по трое и более детей до 16 лет. Об этом amic.ru рассказал глава исполкома алтайского отделения Народного фронта Сергей Войтюк.

«28 октября краевая призывная комиссия вынесла решение после консультаций с военной и гражданской прокуратурой, с общественными институтами, региональными органами власти. Оно отправлено в Центральный военный округ, потому что мобилизованные уже расквартированы по разным частям. Информация будет доведена до командования Центрального военного округа, который уже даст директивы линейным командирам, а те примут решения о направлении людей к месту проживания и регистрации», — пояснил Войтюк.

По словам главы исполкома Народного фронта, не все солдаты вернутся домой — часть из них останутся в армии в качестве добровольцев.

Войтюк объяснил, что большая часть мобилизованных многодетных отцов получили повестки ещё в сентябре — до выхода директивы Генштаба от 4 октября, которая давала отсрочку отцам троих детей. На тот момент от мобилизации временно освобождались только отцы четверых несовершеннолетних детей.

По словам общественника, каждый случай с мобилизованными многодетными папами рассматривался отдельно, «потому что были попытки усыновить детей на полгода, чтобы попасть в непризывную категорию».

Напомним, что в Барнауле были две резонансные истории с призывом многодетных отцов. Жёны обоих обращались за помощью в СМИ и органы власти. Первого, Александра Князева (у него три ребёнка), уже вернули домой 9 ноября. А второго, Вадима Криворучко (он воспитывает четверых детей), пообещали отправить обратно в Барнаул в ближайшее время.

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