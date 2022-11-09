Мобилизованного отца троих детей из Барнаула вернули домой после публикации amic.ru
В скором времени демобилизовать могут ещё одного многодетного отца из Барнаула
Мобилизованного многодетного барнаульца Александра Князева вернули домой после публикации алтайских СМИ. Писал об этой истории и amic.ru. И вот, 9 ноября, мужчина вернулся в семью. Об этом amic.ru рассказала его жена Анастасия.
«Муж приехал домой»
Молодая женщина пыталась добиться возвращения мужа, отца троих детей, с конца сентября. Больше месяца она обивала пороги различных инстанций, подавала электронные заявления в правительство Алтайского края, в приёмную президента, в алтайское отделение Народного фронта и обращалась в СМИ. После вмешательства журналистов мобилизованного мужа удалось вернуть.
«Всё получилось, мужа вернули назад. Решение было 3 ноября, пришло письмо на электронную почту. Аннулировал мобилизацию мобилизационный штаб. Списали его из-за наличия троих детей. Я предполагаю, что на это повлияла ваша публикация и письмо в правительство. Утром 9 ноября муж приехал домой», — рассказала Анастасия корреспонденту amic.ru.
33-летнего Александра Князева мобилизовали в сентябре, несмотря на полагающуюся ему отсрочку. У Князевых трое детей младше 16 лет (двум дочерям — 9 лет и 4 года, а сыну — три года), это является причиной для временного освобождения от службы.
В армии мужчина отслужил около 15 лет назад и получил специальность механика-водителя. Как рассказывала Анастасия amic.ru, семья переехала в свой дом и Александр пошёл вставать на учёт в другой военкомат. Там мужчине сообщили, что он подлежит мобилизации и вручили повестку на 29 сентября, несмотря на то, что у него трое детей и есть проблемы со здоровьем: протрузии в спине и костная киста.
В военкомате же ссылались на федеральный закон о мобилизации, по которому отсрочка полагается только отцам четверых или более детей, рассказывала Анастасия. Позже вышло распоряжение Генштаба РФ, по которому мужчины, воспитывающие троих детей младше 16 лет, тоже не подлежат мобилизации. Однако в военкомате его не брали в расчёт.
Солдаты / Фото: amic.ru
Ещё одно возвращение
Домой может вскоре вернуться и ещё один мобилизованный многодетный отец, о котором писали алтайские СМИ. Речь идёт о Вадиме Криворучко. Он вместе с женой Дарьей воспитывает четверых детей, но двое из них (20-летний Руслан и 14-летний Артём) — сыновья Дарьи от первого брака. Ещё двое — пятилетний Мирон и двухмесячная Варвара — родились уже в браке с Вадимом.
После того как мужа призвали, Дарья Криворучко обратилась в алтайские СМИ, писала даже президенту России Владимиру Путину и губернатору Алтайского края Виктору Томенко.
В итоге 3 ноября ей на «Госуслуги» пришло уведомление о том, что многодетные отцы будут возвращены домой. 8 ноября на почту женщине пришло письмо из правительства Алтайского края, в котором написано, что решение призывной комиссии по Вадиму Криворучко отменено. Однако мужчина всё ещё находится в Омске.
«Нам обещают его вернуть. В правительстве меня уведомили, что решение призывной комиссии по моему мужу отменено. Пока сказали ждать. Ему на месте ничего говорили», — сообщила женщина.
Дарья Криворучко надеется, что в ближайшие дни ситуация прояснится. Она ждёт, что мужа вернут домой. Ранее она рассказывала, что муж — единственный кормилец в семье. Усыновить двоих её детей от первого брака и прописаться на новом месте жительства мужчина просто не успел.