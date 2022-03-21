«А вы бы не стали защищаться?» Михаил Старцев, которому грозит 12 лет колонии, выступил с последним словом

Барнаулец Михаил Старцев, которого обвиняют в смерти Павла Рохлова в результате драки на Старом базаре, попросил суд вынести справедливое решение по этому делу. Старцев считает, что действовал в пределах необходимой обороны. Об этом он заявил в рамках последнего слова на заседании суда 21 марта. Уже через три дня будет поставлена точка по этому резонансному делу. Сам конфликт произошёл ещё в июле 2020 года, а судебный процесс тянется с декабря 2020-го. Подробности очередного заседания — в материале amic.ru.

Впервые извинился

Выступление Михаила Старцева растянулось почти на полчаса. Обвиняемый начал свою речь с того, что принёс извинения и соболезнования родственникам погибшего Павла Рохлова. Это произошло впервые с момента происшествия на Старом базаре. После этого Старцев основное внимание уделил показаниям свидетелей — тех, кто поддерживает точку зрения его адвокатов. Юристы ранее выстраивали линию защиты так, чтобы доказать: Старцев и две сопровождавшие его девушки стали жертвой агрессии. Они всё время вынуждены были обороняться, получив при этом многочисленные травмы. Подробнее об этом можно почитать здесь.

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Кроме того, обвиняемый на сегодняшнем заседании попросил суд снова приобщить к уголовному делу покадровую расшифровку видеозаписи конфликта. Старцев обратил внимание на то, что в течение нескольких секунд Павел Рохлов нанёс несколько ударов по голове девушке из компании Старцева, хотя прокуратура и родственники Рохлова продолжают утверждать, что он не применял насилия и не проявлял агрессию в ходе драки, а только пытался разнять её участников.

Подсудимый в своём последнем слове особо подчеркнул, что оборона, по мнению прокуратуры, почему-то стала выглядеть как преступление. Михаил Старцев задал риторический вопрос: как именно поступил бы на его месте гособвинитель.

«Мы только защищались в ходе всего конфликта, это не была типичная драка двух компаний, которые не поделили столик в кафе, а хладнокровное нападение с применением оружия — биты», — ещё раз привёл свои доводы Старцев. В конце речи он попросил суд признать за собой право на необходимую оборону и вынести справедливое решение по делу.

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Когда будет приговор

Судья Лариса Чистеева, несмотря на попытку обвиняемого приобщить очередные материалы к делу, не нашла веских доводов, чтобы возвращать процесс на стадию судебного следствия, так как все эти доводы ранее уже рассматривались.

Решение по резонансному делу будет вынесено 24 марта. Ранее прокуратура потребовала для Михаила Старцева, обвиняемого в смерти Павла Рохлова, почти максимально возможного наказания — 12 лет из 15, предусмотренных статьёй УК. Его действия квалифицируют по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Причём отбывать срок, если суд поддержит гособвинение, Старцеву придётся в колонии строгого режима. А вот адвокаты Старцева ждут от суда оправдательного приговора. Юристы считают, что Старцев действовал в пределах допустимой обороны, а гибель Рохлова — стечение обстоятельств.