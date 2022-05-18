«Синий ёжик» и пустота. Как выживают российские и барнаульские кинотеатры после отмены зарубежных премьер

Правительство отказалось выдавать российским кинотеатрам субсидию на сумму 6,5 миллиарда рублей, чтобы поддержать их после того, как западные киностудии отменили свои премьеры в России. Вместе с фильмами киносети потеряли и зрителей: уже в апреле сборы и посещаемость российских кинотеатров упали вдвое. Бизнес жалуется, что не сможет долго продержаться без помощи, правительство же рекомендует осваивать новые рынки и показывать зрителю «старые добрые фильмы». Что происходит с кинотеатрами в Барнауле и привлекает ли зрителя «доброе отечественное кино», выяснял amic.ru.

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Что осталось в кино?

Весна-2022, помимо всего, запомнится россиянам массовым исходом западных киностудий. 1 марта от демонстрации своих картин в российских кинотеатрах отказались Walt Disney Company (к нему относятся и студии Marvel, Pixar, Lucasfilm, Maker Studios и т. д.), Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal и другие. Причём долгожданный «Бэтмен» сняли с проката за день до премьеры, которая должна была состояться 2 марта.

Из зарубежных фильмов в кинотеатрах России осталось авторское или малобюджетное кино вроде «Все, везде и сразу» или «Флешбэка» с Лиамом Нисоном. Но массового зрителя эти картины не привлекают. Чуть получше ситуация с вернувшимся на большие экраны России индийским кинематографом, который был невероятно популярен в советские времена. Как отмечают эксперты, для привыкшего к Голливуду зрителя индийские фильмы являются привлекательной экзотикой. Однако необходимую кассу не делают и эти картины.

В марте падение сборов в российских кинотеатрах составило 44% (2,1 млрд рублей против 3,8 млрд рублей в марте 2021 года) пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Ассоциации владельцев кинотеатров. В апреле падение составило уже 54% (1,3 млрд против 3 млрд рублей в апреле 2021 года). Если обстановка не поменяется, то к концу 2022 года совокупный убыток кинотеатров составит не менее 11,1 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

Кинотеатр / Фото: Екатерина Смолихина

А что же российские фильмы?

В начале весны звучали радостные заявления о том, что наконец-то на первый план выйдут отечественные фильмы, до этого почти «задушенные конкурентами». Предполагалось, что освободившись от «тлетворного влияния Запада» россияне вновь полюбят «хорошее кино» от родных режиссёров, а кинотеатры смогут жить на сборы от этих картин. Реальность пока эти мечты не оправдала. И хотя сейчас в кинозалах можно посмотреть получившие высокие оценки и критиков, и зрителей российские картины, как, например «1941. Крылья над Берлином», «Первый Оскар», «Казнь» Ладо Кватании, мультфильмы («Бука. Моё любимое чудище»), это не спасает кинотеатры от убытков. Эти фильмы не могут заработать столько, сколько отменённые «Бэтмен», «Соник 2», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», третьи «Фантастические твари» и другие картины. Федеральные сети жалуются, что зритель на российское кино идёт плохо. Барнаульские — говорить об этом не хотят.

В марте 2022 года число посетителей в главной алтайской сети кинотеатров «Киномир» (его кинотеатры есть в Барнауле, Бийске и даже в Новосибирске) упало примерно в три раза, писал «Толк». Сейчас в «Киномире» отмечают, что никакого прогресса или улучшения ситуации нет. Кинотеатры пустуют, и в кинозалах отменяют показы, на которые никто так и не купил билет. Прогнозы пока неутешительные.

«Угрозу закрытия кинотеатров оставим без комментариев. Мы не готовы сейчас давать информацию о том, что происходит, потому что все и так видят, что происходит», — пояснили amic.ru в «Киномире».

Кинозритель / Фото: Екатерина Смолихина

Комментарии в барнаульских кинотеатрах «Пионер» (в одноимённом ТЦ) и «Формуле» (в ТЦ «Праздничный») также получить не удалось. В «Формуле» сослались на отпуск руководителя, а в «Пионере» вообще отказались разговаривать с журналистами и запретили сотрудникам давать любую информацию о количестве посетителей в залах.

Впрочем, опустошение барнаульских кинотеатров можно ощутить на себе. Например, корреспондент amic.ru был единственным в кинозале во время просмотра «Флешбэка». На сеансе «Все, везде и сразу» в день премьеры было всего пять зрителей. Немногим больше пришло на вечерний показ «Казни» в первые выходные проката.

Чтобы привлечь зрителя, кинотеатры начали массово возвращать культовые старые фильмы — на большой экран снова вышли «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Брат» и «Брат 2», но они ситуацию едва ли улучшили. Только две части «Брата» собирали полные залы (первая часть собрала в повторном прокате 557 тысяч долларов, а вторая — 347,2 тысячи долларов), но интерес к ним быстро спал.

Причина отсутствия интереса даже к российским новинкам в том, что людей «закормили» отечественными картинами низкой художественной ценности, объясняет amic.ru алтайский режиссёр документального кино Андрей Есаулов. По его словам, некачественные отечественные фильмы в принципе дискредитировали российское кино, поэтому зритель его смотрит неохотно. И эта ситуация вряд ли быстро изменится. Чтобы человек поверил и пошёл на отечественный фильм, нужно масштабное сарафанное радио. И даже высоких рейтингов на «Кинопоиске», как в случае с «Казнью» (7,8 балла), недостаточно.

Кинотеатр «Мир» в Барнауле / Фото: amic.ru

«Синий ёжик», или Что будет дальше?

Эксперты прогнозируют, что в мае сборы упадут ещё сильнее. Член АВК Роман Исаев заявил, что без помощи государства некоторые киносети начнут закрывать залы уже с 20-х чисел мая. И летом большинство кинотеатров просто может перестать существовать.

Власти же пока навстречу кинотеатрам не идут. 16 мая стало известно, что российское правительство отказалось выделать им субсидию в 6,5 млрд рублей. Как пишут «Ведомости», по мнению чиновников, 6,5 млрд рублей не изменят ситуацию кардинально, и сети вскоре либо попросят ещё денег, либо всё равно закроются. А поэтому более целесообразно пустить эти деньги на другие, более важные отрасли.

Поискать новые формы работы и начать осваивать новые рынки посоветовала киносетям председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская.

«Существует латиноамериканское кино, и индийское кино — масса кинематографов мира, которые были практически закрыты для нашего зрителя», — сказала она в беседе с «Лентой.ру».

Ещё одной мерой поддержки, по её словам, могла бы стать организация факультативов для школьников в кинотеатрах, например, по лучшему кино по истории Великой Отечественной войны.

«Первое для утопающего — это помоги себе сам. Возможно, тогда и правительство с большим вниманием отнесётся к тем суммам, которые киносети сейчас озвучивают», — сказала Ямпольская.

Кинотеатр «Арена» / Фото: Екатерина Смолихина

Часть кинотеатров пытаются «помочь себе сами». Кое-где нелегально крутили зарубежные премьеры. Доходит до смешного. Так, во владивостокском кинотеатре «Москва» показывали не вышедших в России «Бэтмена», «Соника 2» и мультфильм «Я краснею», правда, под другими названиями: «Летучая мышь», «Синий ёжик 2» и «Красная панда». Впрочем, сейчас их больше не показывают, пишет DTF.

В Ассоциации владельцев кинотеатров категорически отрицательно отнеслись к такой практике — она незаконна, и у кинотеатров нет прав на показ этих фильмов.

«Незаконная публичная демонстрация пиратских, а точнее и правильнее — ворованных копий фильмов в кинотеатрах выводит российский бизнес кинотеатров из правового поля и возвращает нас в тёмные времена нелегального бизнеса 90-х годов прошлого столетия», — пояснили в организации.

Эксперты в один голос утверждают, что пиратство — это уж точно не выход из сложившейся ситуации. Решение проблем в этих условиях единственное: хорошие отечественные фильмы, уверен режиссёр Андрей Есаулов.

«Ситуацию можно изменить только снимая качественное кино. Структурам, ответственным за выход фильма в прокат, не стоит давать шанса халтурным режиссёрам из раза в раз выпускать низкопробную жвачку», — говорит постановщик.

Впрочем, хорошее кино ещё надо снять. На это требуется не месяц и даже не полгода. А у кинотеатров, кажется, времени гораздо меньше. По разным оценкам, большое количество залов закроется через два-три месяца.

Поэтому бизнес видит выход в субсидиях государства, в списании задолженности банкам, налоговых льготах и так далее. По словам Исаева, бизнесмены всё-таки постараются достучаться до государства. Однако будут ли приняты хоть какие-то меры поддержки, всё ещё большой вопрос.

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