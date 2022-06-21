Владельцы ТРЦ обратились за помощью к Томенко из-за падения доходов кинотеатров
С весны в мультиплексах показывают только отечественные фильмы. Кинотеатры еле сводят концы с концами
Владельцы торгово-развлекательных центров Барнаула, в которых расположены кинотеатры, написали письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В нём они заявили о катастрофическом падении доходов мультиплексов из-за ухода с российского рынка западных киностудий и просят руководство региона снизить ставку налога на имущество для торгово-развлекательных центров.
О чём Томенко попросили владельцы ТРЦ?
Как следует из письма (копия имеется в распоряжении amic.ru, — прим. ред.), из-за санкций алтайские кинотеатры не могут приобретать в прокат фильмы иностранного производства. В связи с этим посещаемость залов упала в несколько раз. Выручки от деятельности кинотеатров не хватает для оплаты арендных платежей, налогов, заработной платы сотрудникам.
«Торгово-развлекательные центры, в свою очередь, идут на значительные уступки, снижая арендные платежи до символического размера, и даже берут на себя оплату коммунальных платежей. Эти меры крайне необходимы для сохранения деятельности кинотеатров», — говорится в сообщении.
Владельцы ТРЦ просят у губернатора поддержки. В частности — по примеру Приморского края, Саратовской и Нижегородской областей — снизить ставку налога на имущество для торгово-развлекательных центров, где помещения арендуют кинотеатры, до 0,1%. Также Виктора Томенко попросили установить пониженные налоговые ставки при упрощённой системе налогообложения: по «доходам» — 2% вместо 6%, «доходы минус расходы» — 7,5% вместо 15%.
Почему кинотеатры не показывают голливудское кино?
В марте этого года из-за спецоперации на Украине от демонстрации своих картин в российских кинотеатрах отказались Walt Disney Company (к нему относятся и студии Marvel, Pixar, Lucasfilm, Maker Studios и т. д.), Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal и другие.
Сейчас в кинотеатрах идут в основном российские фильмы. Однако они не пользуются популярностью и уступают в интересе голливудским проектам. В марте 2022 года число посетителей в главной алтайской сети кинотеатров «Киномир» (есть в Барнауле, Бийске и даже в Новосибирске) упало примерно в три раза.
Многие эксперты и владельцы российских кинотеатров утверждают, что уже в ближайшие месяцы около половины всех залов закроются.
Как кинотеатрам помогает государство?
Власти пока навстречу кинотеатрам не идут. 16 мая стало известно, что российское правительство отказалось выделять им субсидию в размере 6,5 млрд рублей.
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что киносети «жили неплохо», теперь же кинотеатрам придётся помогать государству маркетологически, «отрабатывать то, что площадки вообще не делали».
«Кинотеатрам придётся научиться помогать нам маркетологически, отрабатывать то, что они раньше вообще не делали, помогать позиционировать релизы, думать, как их правильно расписать, подумать, какие ещё могут быть программы в российских кинотеатрах. Ни одна российская сеть не предложила российским родителям забрать на четыре часа в день ребёнка и вернуть его счастливым в аквагриме и посмотревшим кино. Мы с самого начала говорили кинотеатрам: придумайте такие программы, которые позволят Министерству культуры их поддерживать. Мы не можем просто так, ни за что вкладывать деньги в кино, компенсировать. Поэтому нам действительно очень важно, чтобы и со стороны кинотеатров был не только корыстный интерес к российскому кино с точки зрения заработка, но и с точки зрения того, как осмысленно помочь этим картинам вновь привлечь к себе людей», — приводит слова Любимовой издание «Бюллетень кинопрокатчика».