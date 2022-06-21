Владельцы ТРЦ обратились за помощью к Томенко из-за падения доходов кинотеатров

Владельцы торгово-развлекательных центров Барнаула, в которых расположены кинотеатры, написали письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В нём они заявили о катастрофическом падении доходов мультиплексов из-за ухода с российского рынка западных киностудий и просят руководство региона снизить ставку налога на имущество для торгово-развлекательных центров.

О чём Томенко попросили владельцы ТРЦ?

Как следует из письма (копия имеется в распоряжении amic.ru, — прим. ред.), из-за санкций алтайские кинотеатры не могут приобретать в прокат фильмы иностранного производства. В связи с этим посещаемость залов упала в несколько раз. Выручки от деятельности кинотеатров не хватает для оплаты арендных платежей, налогов, заработной платы сотрудникам.

«Торгово-развлекательные центры, в свою очередь, идут на значительные уступки, снижая арендные платежи до символического размера, и даже берут на себя оплату коммунальных платежей. Эти меры крайне необходимы для сохранения деятельности кинотеатров», — говорится в сообщении.

Владельцы ТРЦ просят у губернатора поддержки. В частности — по примеру Приморского края, Саратовской и Нижегородской областей — снизить ставку налога на имущество для торгово-развлекательных центров, где помещения арендуют кинотеатры, до 0,1%. Также Виктора Томенко попросили установить пониженные налоговые ставки при упрощённой системе налогообложения: по «доходам» — 2% вместо 6%, «доходы минус расходы» — 7,5% вместо 15%.

Новости

Культура Санкции Голливуда. Почему студии отменяют премьеры в России и где теперь смотреть фильмы

Почему кинотеатры не показывают голливудское кино?

В марте этого года из-за спецоперации на Украине от демонстрации своих картин в российских кинотеатрах отказались Walt Disney Company (к нему относятся и студии Marvel, Pixar, Lucasfilm, Maker Studios и т. д.), Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal и другие.

Сейчас в кинотеатрах идут в основном российские фильмы. Однако они не пользуются популярностью и уступают в интересе голливудским проектам. В марте 2022 года число посетителей в главной алтайской сети кинотеатров «Киномир» (есть в Барнауле, Бийске и даже в Новосибирске) упало примерно в три раза.

Многие эксперты и владельцы российских кинотеатров утверждают, что уже в ближайшие месяцы около половины всех залов закроются.

Новости

Общество «Синий ёжик» и пустота. Как выживают российские и барнаульские кинотеатры после отмены зарубежных премьер

Как кинотеатрам помогает государство?

Власти пока навстречу кинотеатрам не идут. 16 мая стало известно, что российское правительство отказалось выделять им субсидию в размере 6,5 млрд рублей.

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что киносети «жили неплохо», теперь же кинотеатрам придётся помогать государству маркетологически, «отрабатывать то, что площадки вообще не делали».