Алтайский край, несмотря на санкции и скачок цен, готов закупить медоборудование почти на 850 млн

В 2022 году закупки медицинского оборудования в регионе ещё не проводились, но сейчас «идёт активная работа по подготовке аукционов». Краевой Минздрав до конца года намерен закупить 138 единиц оборудования на 847 млн рублей, следует из ответа министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова на вопрос amic.ru в ходе интернет-форума.

Недавно федеральное правительство утвердило поправки, которые позволяют проводить закупки по упрощённой схеме, благодаря чему краевой Минздрав уже вышел на заключение контрактов на сумму свыше 600 млн рублей. Это примерно 70% от годового лимита, уточнил Попов.

Так, на модернизацию первичного звена здравоохранения пойдёт 61,41 млн рублей. На эти деньги купят флюорограф и рентген. На борьбу с онкозаболеваниями потратят 461 млн рублей. Планируется приобрести семь единиц оборудования, включая линейный ускоритель и компьютерный томограф для планирования лучевой терапии. На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями направят 324,62 млн рублей. Всего в списке закупок здесь 128 позиций, включая два ангиографа и компьютерный томограф.

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По словам Попова, санкции, которые были введены против России, отразились и на системе здравоохранения Алтайского края. «Но меры, предпринимаемые на федеральном уровне, позволяют нам избежать серьёзных проблем. Я уверен, что до конца года взятые регионом обязательства по приобретению нового оборудования будут исполнены», — резюмировал министр. Кроме того, он добавил, что производители импортного медоборудования официально не заявляли о прекращении поставок в Россию.

По мнению Дмитрия Попова, федеральное правительство давно поддерживает отечественных производителей товаров медназначения. Например, тяжёлое оборудование (рентгеновские аппараты, флюорографы, маммографы), которое закупает Алтайский край, на 90% является отечественным. Аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты и аппараты для ультразвуковых исследований — более 60% отечественные. Министр здравоохранения подчеркнул, что российское оборудование уже хорошо зарекомендовало себя в ходе эксплуатации.