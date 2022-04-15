Алтайский край вошел в число антилидеров рейтинга регионов по качеству жизни пенсионеров

Алтайский край вошёл в число антилидеров рейтинга регионов России по качеству жизни пенсионеров, который составил фонд «Нужна помощь» в рамках проекта «Если быть точным». Как сообщает «Ъ», неблагоприятные условия также сложились в Республике Алтай и Томской области.

Так, в каждом из них не решена проблема бедности старшего поколения, недостаточно сформированы условия для занятости, невысокая ожидаемая продолжительность жизни без инвалидности.

Самые благоприятные условия жизни для людей старшего поколения в 2020 году сложились в шести регионах: Камчатский край, Костромская область, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Проблема бедности наиболее выражена в девяти регионах, в числе которых Новосибирская и Томская области.

«В этих регионах больше всего пожилых (от 30% до 40%), которые ощущают себя бедными — на вопрос о тратах, которые они могут себе позволить, отвечают, что на еду денег хватает, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги уже затруднительно», — сообщают авторы проекта.