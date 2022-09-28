Военный комиссар Алтайского края рассказал, сколько жителей региона планируют мобилизовать

Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов рассказал, сколько жителей Алтайского края собираются призвать в рамках частичной мобилизации. В интервью изданию «Катунь 24» он заявил, что Минобороны была поставлена региону задача призвать 1% от общего числа граждан, находящихся в запасе.

Усманов отметил, что в первую очередь военкоматы работают с категориями граждан, подходящими под возрастные критерии первой волны призыва. Повестки выдают только тем, кто ранее проходил службу в армии. Тем, кто имеет боевой опыт, отдаётся предпочтение.

Военком подчеркнул, что офицеры запаса, которые окончили военные кафедры и не проходили срочную военную службу, пока призываться не будут.

Также Усманов отметил, что повестки вручаются или руководителями и кадровыми работниками организаций, военно-учётными столами и сотрудниками военных комиссариатов.

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Вопрос дня Мобилизации не подлежат ограниченно годные. Кто относится к ограниченно годным и с какими заболеваниями не призовут?

Военком также отметил, что обязанность граждан — прийти в военкомат и уточнить, требуется ли он в рамках мобилизации.