Жители Алтая на фоне частичной мобилизации стали активно распродавать военное обмундирование

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране, в ходе которой, по словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут 300 тысяч человек. На фоне этого в Алтайском крае стали активно продавать элементы военного обмундирования.

Как заметил «Толк», на сайте «Авито» появилось много объявлений о продаже бронежилетов, цены на которые достигают 20-30 тысяч рублей. Каску можно купить за 1-7 тысяч.

Комплект зимней, летней или парадной военной формы продают в среднем за 7-10 тысяч рублей, а кирзовые сапоги — примерно за 1,5 тысячи.

Ранее amic.ru рассказал, какие вещи для мобилизации брать с собой в армию.