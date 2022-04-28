Алтайское СМИ оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к санкциям против России
Постановление суда ещё не вступило в законную силу
Горно-Алтайский городской суд признал виновным ООО «ИД Листок» в призывах к санкциям против России и назначил изданию 300 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Организация обвинялась по ст. 20.3.4 КоАП РФ («Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц»).
Постановление суда ещё не вступило в законную силу.
При этом ранее ИД «Листок» привлекался к ответственности за несколько статей, которые дискредитируют российскую армию. Тогда юридическое лицо получило штраф в размере 300 тысяч рублей, а его директор — 100 тысяч рублей.
13 апреля стало известно о задержании Сергея Михайлова, учредителя газеты. В отношении него возбудили уголовное дело о распространении фейков о Вооружённых силах РФ.