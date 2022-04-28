Алтайское СМИ оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к санкциям против России

Горно-Алтайский городской суд признал виновным ООО «ИД Листок» в призывах к санкциям против России и назначил изданию 300 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Организация обвинялась по ст. 20.3.4 КоАП РФ («Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц»).

Постановление суда ещё не вступило в законную силу.

При этом ранее ИД «Листок» привлекался к ответственности за несколько статей, которые дискредитируют российскую армию. Тогда юридическое лицо получило штраф в размере 300 тысяч рублей, а его директор — 100 тысяч рублей.

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