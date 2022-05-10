«Асфальт, наверное, перекладывают». Как отреагировали барнаульцы на перекрытие моста возле Нового рынка

Сегодня, 10 мая, в Барнауле перекрыли движение на нечётной стороне проспекта Ленина по мосту возле Нового рынка. Это стало началом реконструкции путепровода через железнодорожные пути, которая на полтора года изменит привычную жизнь барнаульцев. В нашем Telegram-канале корреспондент amic.ru вёл трансляцию с места, где рабочие начали обустраивать временное трамвайное поворотное кольцо, и следил за реакцией барнаульцев на происходящее.

Рабочие начали устанавливать ограничивающие знаки в 10:00. Пешеходов это почти не затронуло, а вот автомобилистам придётся привыкать к изменениям. Проезжая часть улицы Пионеров моментально превратилась в оживлённую трассу, но с ограничением скорости до 20 километров в час. Как отнесутся к этому водители — предсказать несложно. Тем более на проспекте Ленина в сторону от центра города сразу образовалась небольшая пробка.

При этом схитрить и объехать ограждения не выйдет, поскольку рабочие почти сразу же начали снимать часть асфальта. Тем не менее автомобилисты пока ведут себя достаточно спокойно.

Пешеходный переход через Ленина тоже в ближайшее время закроют. Для горожан чуть подальше от моста сделают временный переход. Многие, кстати, оказались крайне удивлены происходящим и ничего не слышали ни о закрытии моста, ни о строящемся разворотном кольце.

«Асфальт, наверное, перекладывают», — предположила прохожая.

Новости

Общество Ремонт начался. Движение по мосту возле Нового рынка в Барнауле частично перекрыто

Напомним, существующий путепровод был построен в 1962-1963 годах и на сегодня он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Контракт на сумму 1,7 млрд рублей заключён с ООО «Барнаульское ДСУ № 4».

Новости

Общество В Барнауле перекрывают мост на Ленина на полтора года. Как мне ездить на общественном транспорте?

Сегодня, 10 мая, движение перекрыли по части моста от центра города, нечётной стороне проспекта Ленина. Рабочие обустраивают разворотное кольцо, которое введут в эксплуатацию 23 мая. Тогда же приступят к строительству второго кольца — возле Дома быта. После завершения работ для пассажиров трамваев начнут действовать специальные пересадочные билеты.

Новости

Общество «Братство» кольца. Когда перекроют движение по проспекту Ленина и как будет ходить транспорт

Движение трамваев перекроют 20 мая, а полностью движение остановится 25 мая. Завершить работы должны лишь к концу 2023 года.