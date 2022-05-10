«Асфальт, наверное, перекладывают». Как отреагировали барнаульцы на перекрытие моста возле Нового рынка
У части жителей краевой столицы происходящее вызвало удивление — они ничего не слышали ни о закрытии путепровода, ни о строящемся разворотном кольце
Сегодня, 10 мая, в Барнауле перекрыли движение на нечётной стороне проспекта Ленина по мосту возле Нового рынка. Это стало началом реконструкции путепровода через железнодорожные пути, которая на полтора года изменит привычную жизнь барнаульцев. В нашем Telegram-канале корреспондент amic.ru вёл трансляцию с места, где рабочие начали обустраивать временное трамвайное поворотное кольцо, и следил за реакцией барнаульцев на происходящее.
Рабочие начали устанавливать ограничивающие знаки в 10:00. Пешеходов это почти не затронуло, а вот автомобилистам придётся привыкать к изменениям. Проезжая часть улицы Пионеров моментально превратилась в оживлённую трассу, но с ограничением скорости до 20 километров в час. Как отнесутся к этому водители — предсказать несложно. Тем более на проспекте Ленина в сторону от центра города сразу образовалась небольшая пробка.
При этом схитрить и объехать ограждения не выйдет, поскольку рабочие почти сразу же начали снимать часть асфальта. Тем не менее автомобилисты пока ведут себя достаточно спокойно.
Пешеходный переход через Ленина тоже в ближайшее время закроют. Для горожан чуть подальше от моста сделают временный переход. Многие, кстати, оказались крайне удивлены происходящим и ничего не слышали ни о закрытии моста, ни о строящемся разворотном кольце.
«Асфальт, наверное, перекладывают», — предположила прохожая.
Напомним, существующий путепровод был построен в 1962-1963 годах и на сегодня он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Контракт на сумму 1,7 млрд рублей заключён с ООО «Барнаульское ДСУ № 4».
Сегодня, 10 мая, движение перекрыли по части моста от центра города, нечётной стороне проспекта Ленина. Рабочие обустраивают разворотное кольцо, которое введут в эксплуатацию 23 мая. Тогда же приступят к строительству второго кольца — возле Дома быта. После завершения работ для пассажиров трамваев начнут действовать специальные пересадочные билеты.
Движение трамваев перекроют 20 мая, а полностью движение остановится 25 мая. Завершить работы должны лишь к концу 2023 года.