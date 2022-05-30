Астролог рассказал, какие знаки зодиака смогут стать богаче в июне

Астролог Анжела Перл рассказала о шести знаках зодиака, которых ждёт прибавка в доходах в июне. Её слова передаёт портал «Слово и Дело».

Овны в первый месяц лета смогут удачно завершить все сделки и получить солидную прибавку бюджета. Также представители этого знака зодиака смогут получить прибыль от творчества.

Близнецов и Стрельцов может поджидать смена работы, связанная с переездом или увольнением. Астролог советует не переживать, ведь на новом месте вероятно увеличение зарплаты.

Девы получат хорошее вознаграждение за проделанную работу, а Скорпионов ждёт удача в творчестве или коллективных проектах.

Рыбам звёзды советуют не бояться брать на себя ответственность. Если они не испугаются сделать этого, их ждёт повышение и рост доходов.