Барнаульцы уже начали посещать крещенские купели
Всего в Алтайском крае на Крещение оборудовали 47 купелей
19 января 2023, 13:19, ИА Амител
Жители Барнаула уже начали посещать крещенские купели в городе. Несмотря на то, что рабочий день в самом разгаре, люди находят время на окунание.
Напомним, всего в Алтайском крае на Крещение будет организовано 47 купелей. Две из них – в Барнауле. Со списком всех официально открытых купелей можно ознакомиться по ссылке.
Ранее мы рассказывали о том, что нельзя делать на Крещение, чтобы не спугнуть удачу и не навлечь беду.
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