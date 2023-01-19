Барнаульцы уже начали посещать крещенские купели

Всего в Алтайском крае на Крещение оборудовали 47 купелей

19 января 2023, 13:19, ИА Амител



















Жители Барнаула уже начали посещать крещенские купели в городе. Несмотря на то, что рабочий день в самом разгаре, люди находят время на окунание.

Напомним, всего в Алтайском крае на Крещение будет организовано 47 купелей. Две из них – в Барнауле. Со списком всех официально открытых купелей можно ознакомиться по ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя делать на Крещение, чтобы не спугнуть удачу и не навлечь беду.