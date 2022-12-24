Без поддержки края не обойтись: глава Камня-на-Оби рассказал, как борются в городе с нехваткой угля

Если 19 декабря запаса хватало лишь на полтора-два дня, то теперь ситуация немного выправилась — сейчас его запасено на 12-15 дней

24 декабря 2022, 06:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Камне-на-Оби действует режим повышенной готовности из-за нехватки угля на котельных — сейчас город почти не имеет запасов топлива. Отопительный сезон, который начался с 23 сентября, уже огорчил жителей города проблемами с недостаточным теплом: в ноябре стало известно, что на 29-й котельной обнаружилось завоздушивание трассы, а на 7-й — поломка дутьевого вентилятора, что привело к падению температуры в аномальные морозы. Этим ранее уже интересовались следователи. Однако 19 декабря проблема стала ещё серьезнее — оказалось, что в городе недостаточно угля для прохождения сезона.

Как сообщает «Банкфакс», 22 декабря ситуацию с нехваткой угля прокомментировал глава муниципалитета Иван Панченко. По его словам, на тот момент ситуацию удалось немного выправить — на данный момент у МУП «Каменские теплосети» есть запас топлива на 12-15 суток, в зависимости от погодных условий. Кроме того, он признал, что без поддержки алтайского правительства в сложившейся на протяжении нескольких лет ситуации с теплоснабжением района никак не обойтись. По его словам, переговоры между правительством и профильными чиновниками уже идут некоторое время — Панченко ожидает к ситуации комплексного подхода и кардинальных решений.

«Я просил, чтобы у нас провели комплексную проверку по расходам денежных средств в „Каменских теплосетях“. Вроде меня услышали, и в скором времени эта проверка у нас будет. Признаю, что мы не сможем самостоятельно поставить на ноги предприятие, которое очень давно находится на грани. <...> Как показала долгая практика, кто бы ни пришёл руководить предприятием или муниципалитетом, проблема остаётся», — сказал он.

Саму убыточность предприятия он объяснил в том числе высокой дебиторской задолженностью потребителей тепла и низкими тарифами, которые действовали в предыдущие периоды. После повышения платы в 2022 году ситуация начала выправляться, однако резкий рост цен на уголь и ГСМ нивелировали выгоду.

Вместе с тем Панченко признал, что Алтайский край и так оказывает немалую поддержку району. В 2022 году теплохозяйство готовили масштабно: утепляли теплотрассы, меняли дымовые трубы, крыши и стены котельных. В результате из 260 замечаний Ростехнадзора МУП устранил 259, в том числе и те, которые требовали денег. Более того, в этом году в муниципалитете надеялись получить паспорт готовности к отопительному сезону, чего не было уже несколько лет.

Иван Панченко напомнил, что МУП отвечает не только за теплоснабжение, но также за водоснабжение и водоотведение в Камне-на-Оби. На сегодняшний день фиксируется высокая степень износа объектов этой части хозяйства, которые постоянно приходится латать. В связи с этим помимо обновления теплосетей необходима модернизация водозабора и очистных сооружений, считает глава района.

По его словам, положение предприятия также может улучшиться в результате масштабной оптимизации, которая небольшими шагами ведётся уже сегодня и не без помощи краевых властей. К примеру, число котельных в результате объединения удалось сократить с 33 до 30, что уже дало свой экономический эффект, причём без потерь в теплоснабжении.

Напомним, что к ситуации уже подключилась прокуратура, которая заявила о возможном возбуждении уголовных дел в случае выявления нарушений. Каменский межрайонный прокурор Алексей Кайзер заявил, что вопрос нехватки угля стоит остро, из-за чего ведомство проверяет документы и поставщиков МУП.