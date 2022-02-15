Фонтан на площади Сахарова в Барнауле отремонтируют и сделают светомузыкальным
Реконструкцию главного городского фонтана планировали начать ещё несколько лет назад
В 2022 году в Барнауле начнут реконструкцию фонтана на площади Сахарова. Это необходимо, так как объект, построенный в 80-е годы, технически и морально устарел. Обновлённый фонтан будет светомузыкальным и сможет выпускать водные струи на высоту до десяти метров.
Музыка, пена и свет
О том, что главный городской фонтан нуждается в реконструкции, говорили несколько лет. В 2020 году мэрия даже нашла подрядчика на подготовку проекта — им стала компания “Алтайгражданпроект”. Она пока публично не презентовала эскизы, однако в мэрии amic.ru сообщили некоторые подробности проекта.
“Предварительно рассмотрен вариант с 285 форсунками (насадками, – прим. ред.), из них три — с высотой струи до десяти метров, 128 — до трёх метров, 154 — от двух до пяти метров. Подсветка струй воды обеспечивается 280 светодиодными светильниками. Пенообразующими насадками путём смешивания воздуха с водой создаётся водный образ с невероятным эффектом. Управление по высоте каждой струи осуществляется независимо друг от друга с помощью высокоскоростного клапана”, — сообщили в мэрии.
Также известно, что у фонтана заменят железобетонные конструкции, оборотное водоснабжение, внутренние сети электроснабжения, отопления и вентиляции, чаши фонтана. В 2021 году, по подсчётам экспертов “Алтайгражданпроекта”, на ремонт фонтана требовалась сумма 100 млн рублей. Увеличится ли она, учитывая стремительное удорожание строительных материалов, в мэрии не сообщили.
Затянувшийся проект
В 2014 году фонтан на площади Сахарова уже ремонтировали. Тогда было потрачено всего два миллиона рублей, объём работ был незначительным.
В августе 2018 года Сергей Дугин, на тот момент глава города, прогуливаясь по улице Молодёжной, поделился с корреспондентом amic.ru планами об установке рядом с театром драмы нового фонтана. Причём Дугин обещал, что объект станет одним из лучших и самых больших в России.
“Мы планируем установить там полностью новый фонтан. По одному из вариантов, работы будут оплачены из городского бюджета. Возможно, включимся в федеральную программу. Сейчас в Барнауле нет такого достойного фонтана, поэтому есть желание установить его рядом с театром драмы”, — сказал тогда Сергей Дугин.
Весной 2019 года администрация города объявила аукцион по поиску подрядчика, который должен был подготовить проект реконструкции объекта. Тендер выиграла компания “Энергоаудит”, зарегистрированная в Екатеринбурге. Она попросила за работы 1,4 млн рублей при начальной стоимости 2,2 млн рублей. Однако летом контракт был расторгнут по соглашению сторон: по некоторым данным, в бюджете города не нашлось средств.
На повторном аукционе, который администрация объявила в конце 2019 года, победил “Алтайгражданпроект”.