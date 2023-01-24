Бийские власти намерены потратить около 2,5 млн рублей на вывоз снега с дорог

МУП "Бийскавтодор" в январе организовал две закупки на уборку снега

24 января 2023, 06:38, ИА Амител

Вывоз снега в Бийске / Фото из телеграм-канала Виктора Щигрева

МБУ "Бийскавтодор" ищет компанию, которая будет грузить и вывозить снег с автомобильных дорог общего пользования в наукограде. Также дворники фирмы-победителя по контракту должны будут подметать улицы. Начальная цена такой закупки – почти 2,5 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Лот размещён на портале 20 января 2023 года. Заявки от желающих заняться этой работой будут принимать до 27 января.

Компания-победитель будет вывозить снег с момента подписания контракта до 30 апреля 2023 года. Подрядчику придётся работать круглосуточно – в том числе в выходные и в праздники.

При этом в январе 2023 года МБУ "Бийскавтодор" провело ещё одну закупку на вывоз снега с дорог общего пользования. Комиссия подвела итоги 12 января. Сумма лота составила 800 тысяч рублей (при начальной цене 1,6 млн рублей). Компания-победитель будет работать по 31 марта 2023 года.

Напомним, что недавно "Бийский рабочий" писал о том, что властям города удалось найти дополнительную технику для расчистки дорог – два тяжёлых грейдера, способных ломать лёд. Также город заключил контракт на новые партии реагентов для посыпки проезжих частей.

Ранее мэр города Виктор Щигрев в своём телеграм-канале писал, что наукограду для качественной очистки дорог от снега не хватает как раз грейдеров и противогололёдных реагентов. Тогда он пообещал приобрести новую технику и материалы. Кроме того, новый бийский градоначальник раскритиковал подготовку города к зиме и оценил её на "двойку".