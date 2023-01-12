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Новый мэр Бийска поставил городу "двойку" за подготовку к зиме

По словам Щигрева, сейчас уборка дорог зависит от погоды. Если морозы задержатся, то завершится она не скоро

12 января 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Новый мэр Бийска Виктор Щигрев раскритиковал подготовку города к зиме, оценив её на "двойку". Как сообщает "Бийский рабочий", самый молодой градоначальник в Алтайском крае признался, что понимает недовольных дорогами бийчан и сам находится на эмоциях.

Как подчеркнул мэр, в городе есть лёгкие и средние грейдеры, а тяжёлой техники нет, из-за чего налипшую на дорожное полотно наледь убрать крайне сложно. При этом взять такие машины в аренду в данный момент не у кого. 

"Сейчас если один грейдер выходит, он может расчистить только небольшой участок дороги. И ножи быстро стачиваются, но механизаторам огромное спасибо — меняют их вовремя. Техника работает, посыпка тротуаров и дорожного полотна ведётся. Но всё это делается не быстро, к сожалению", — сказал Щигрев. 

Вместе с тем основной вопрос горожан пока остаётся без точного ответа — в течение какого времени дороги удастся привести в норму. По словам мэра, всё будет зависеть от погоды. Если морозы задержатся, то бороться с гололёдом в Бийске будут ещё долго.

Сейчас власти Бийска изучают опыт других городов в подобных ситуациях. Пока выход только один — пополнять имеющуюся базу дополнительной техникой и другими реагентами. Обвинять Щигреву никого не хочется, однако подготовку города к зиме с суровыми условиями он оценивает как неудовлетворительную. «Двойку» мэр поставил за отсутствие и современных реагентов, и техники.

 

Комментарии 11

  • Кто бы сомневался, что не он виноват. Думается мне, Студеникин просто молча бы решил вопрос и все. Двойки он ставит.
    12 января, Гость   Ответить
  • При прежнем мэре снег чистили когда он шёл, а не после того как его укатали. Вот и пошло отмывании бабулес как при мосиевском. Его команда пришла.
    12 января, Гость   Ответить
  • Вот мне интересно когда остановки на вокзале почистят трамвайные, автобусные и пешеходные переходы по Мерлиа? Так же повесят знак пешеходного перехода на против Мерлина 13 со стороны Аптеки.. который пропал летом во время ремонта?
    12 января, Гость   Ответить
  • Людям всё равно почему власть немочна.. И оценки власти народ даёт, соогласно Конституции, а не сами себе. Я рад что есть самооценка на "2"
    12 января, Гость   Ответить
  • У нас огромные запасы соли. В чем проблема
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, Проблема в молодом мэре!
    13 января, Гость   Ответить
  • Какой мер, такой и город.
    13 января, Гость   Ответить
  • Ножи надо менять ,он вообще думает что говорит ,господи кто нами рулит ,смех …
    13 января, Гость   Ответить
  • Вообще надо вернуть прямые выборы глав ,сегодня это очень актуально …
    13 января, Гость   Ответить
  • Ничего что ноаый уже месяц у руля. А удицы то при нём плохо чистят. Двойки он ставит... работать надо. Ты сам себе двойку поставил.
    13 января, Гость   Ответить
  • А что мы хотели едросы своего поставили и бабки отзывают спокойно.
    16 января, Гость   Ответить
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