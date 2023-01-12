Новый мэр Бийска поставил городу "двойку" за подготовку к зиме

По словам Щигрева, сейчас уборка дорог зависит от погоды. Если морозы задержатся, то завершится она не скоро

12 января 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новый мэр Бийска Виктор Щигрев раскритиковал подготовку города к зиме, оценив её на "двойку". Как сообщает "Бийский рабочий", самый молодой градоначальник в Алтайском крае признался, что понимает недовольных дорогами бийчан и сам находится на эмоциях.

Как подчеркнул мэр, в городе есть лёгкие и средние грейдеры, а тяжёлой техники нет, из-за чего налипшую на дорожное полотно наледь убрать крайне сложно. При этом взять такие машины в аренду в данный момент не у кого.

"Сейчас если один грейдер выходит, он может расчистить только небольшой участок дороги. И ножи быстро стачиваются, но механизаторам огромное спасибо — меняют их вовремя. Техника работает, посыпка тротуаров и дорожного полотна ведётся. Но всё это делается не быстро, к сожалению", — сказал Щигрев.

Вместе с тем основной вопрос горожан пока остаётся без точного ответа — в течение какого времени дороги удастся привести в норму. По словам мэра, всё будет зависеть от погоды. Если морозы задержатся, то бороться с гололёдом в Бийске будут ещё долго.

Сейчас власти Бийска изучают опыт других городов в подобных ситуациях. Пока выход только один — пополнять имеющуюся базу дополнительной техникой и другими реагентами. Обвинять Щигреву никого не хочется, однако подготовку города к зиме с суровыми условиями он оценивает как неудовлетворительную. «Двойку» мэр поставил за отсутствие и современных реагентов, и техники.