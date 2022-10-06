Бийский главбух получила условный срок за хищение из школы 1,2 млн рублей

В Алтайском крае бывшего главного бухгалтера школы признали виновной в особо крупном мошенничестве, сообщает региональный СК.

Напомним, 46-летняя женщина работала главбухом в бийской школе и завышала себе размер зарплаты и иных выплат, после чего переводила деньги на свои счета.

«С августа 2020 года по июнь 2021 года похитила денежные средства в размере более 1,2 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Бийчанка вину признала полностью. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 3,5 года условно. Кроме того, взыскали деньги в счёт возмещения ущерба школе.

Ранее в Алтайском крае задержали двух бухгалтеров, воровавших деньги на поставках продуктов в детское учреждение.