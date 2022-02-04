Более миллиарда рублей выделят на модернизацию теплосистемы в Яровом

Депутаты АКЗС намерены выделить 1,3 млрд рублей на модернизацию теплосистемы Ярового. Корректировки в бюджет Алтайского края рассмотрят на февральской сессии, сообщает сайт Заксобрания.

Председатель комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Игорь Панарин отметил, что варианты совершенствования городской системы прорабатываются с 2019 года. Также параллельно идёт подготовка к строительству новой котельной, которая, вероятно, будет водогрейной и способной перейти на газ.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка подчеркнул, что власти видят оптимальным решением проблемы одновременный запуск четвёртого котла и проектирование ТЭЦ. Однако новый источник будет готов минимально к 2026 году. Для обогрева Ярового в ближайшие три года нужно отремонтировать действующие котлы и городские теплосети, ввести четвёртый котёл, увеличить запасы угля и расплатиться с долгами. При этом четвёртый котёл будет готов не раньше сентября 2023 года.

Как рассказал и.о. главы Ярового Николай Бачурин, ресурсы действующей ТЭЦ давно исчерпаны: в 90-е годы на ней работали семь котлов, а сейчас — только три. Технически устаревшая станция потребляет слишком много угля, к тому же работает на дорогом топливе.

По словам Бачурина, к маю будет готово технико-экономическое обоснование, которое покажет параметры новой системы теплоснабжения города. В марте планируется начало ремонта котлов, на него нужно семь-девять месяцев.