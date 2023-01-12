Больше 200 за пять дней. В алтайском Минздраве рассказали, сколько людей пострадало от гололёда в начале января

Далеко не всем смогли помочь в травмпункте — кому-то понадобилась госпитализация

12 января 2023, 06:42, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

231 житель Алтайского края получил травму из-за гололёда на новогодних праздниках. Такую статистику за первые пять дней января amic.ru предоставили в региональном Минздраве.

Из данных ведомства следует, что чаще всего люди получали повреждения в междворовых проездах — 88 человек за период с 1 по 5 января. Ещё 66 жителей региона пострадали во дворах, 67 — на дорогах и тротуарах и два — на пешеходных переходах.

Причём это лишь те люди, которые после полученной травмы обратились за помощью в ближайший травмпункт.

Восьми жителям региона потребовалась более серьёзная помощь и госпитализация. Два таких пациента получили травмы на дорогах и тротуарах, а шесть — во дворах.

Статистики за оставшиеся дни новогодних каникул в региональном Минздраве пока нет: её обещают предоставить в ближайшее время.

Кроме того, ведомству ещё предстоит проанализировать, сколько жителей края получили повреждения 9 января: в этот день из-за погодных условий многие населённые пункты региона превратились в огромные катки. Например, так случилось с Барнаулом.

Кстати, накануне Нового года известный алтайский травматолог Сергей Кузнецов рассказал, где чаще всего травмируются дети. По его словам, самые опасные повреждения несовершеннолетние получают во время катания на несанкционированных горках. По словам врача, ещё одно «зло» — это тюбинги, на которых родители катают детей. Такое средство передвижения не может тормозить, поэтому дети получают очень серьёзные травмы, предупредил специалист.