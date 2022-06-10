Борцы за авторские права подали в суд на создателя паблика Barnaul22

Компания «Восьмая заповедь» подала в суд на создателя городского сообщества Barnaul22 Алексея Куреленка. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на данные картотеки суда.

«Жертвой» правозащитников стала компания «Министерство культурного развития», которая не имеет никакого отношения в Минкультуры.

Детали иска неизвестны, однако отмечается, что истец требует с ответчика 104 тысячи рублей.

Компания «Восьмая заповедь» известна тем, что иски от неё получают различные организации по всей России.

На официальном сайте компании сказано, что она специализируется на нарушении прав фотографов, снимки которых используют с нарушением прав.