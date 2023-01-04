Проведение нового этапа мобилизации в ближайшие полгода оценил депутат Госдумы

По его мнению, промышленность пока не в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации

04 января 2023, 21:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Член комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев заявил «Чите.ру», что не видит предпосылок к проведению очередного этапа мобилизации.

«Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, ещё до конца не введены в сражение. Моё мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать», — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что российская промышленность «должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации».

Напомним, первая волна частичной мобилизации в России завершилась в конце октября 2022 года — призвали более 300 тысяч человек.