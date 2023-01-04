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Проведение нового этапа мобилизации в ближайшие полгода оценил депутат Госдумы

По его мнению, промышленность пока не в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации

04 января 2023, 21:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Член комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев заявил «Чите.ру», что не видит предпосылок к проведению очередного этапа мобилизации.

«Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, ещё до конца не введены в сражение. Моё мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать», — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что российская промышленность «должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации».

Напомним, первая волна частичной мобилизации в России завершилась в конце октября 2022 года — призвали более 300 тысяч человек.

 

Комментарии 7

  • Для полной и окончательной победы над укронацистами хочешь не хочешь а к мобилизации готовиться надо прежде всего все мужчины от 18 до 35 лет служил не служил должны постоянно минимум два раза в неделю проходить военную полнокровную подготовку.
    05 января, Гость   Ответить
  • Гадать нечего надо мужчин от 18 до 30 лет два раза в неделю постоянно готовить на базовый курс мотострелков на базе воинских частей, военкоматов , ДОСААФ, учебных центров а также учебных заведений кроме школы.
    05 января, Гость   Ответить
  • Советчик с плоскостопием ... Ты какое моральное право имеешь советы раздавать ?
    05 января, Гость   Ответить
  • Гадать нечего надо мужчин от 18 до 30 Тебе надо или и готовся, что ты тут то пишешь, почему до сих пор не на СВО?
    05 января, Гость   Ответить
  • Гость, до 65
    05 января, Гость   Ответить
  • амик, сделайте комменты с сортировкой, как на ютуб, ВК - сначала "новые" или "старые".
    05 января, Гость   Ответить
  • Для полной и окончательной победы над укронацистами хочешь не хочешь а к мобилизации готовиться надо прежде всего все мужчины от 18 до 35 лет служил не служил должны постоянно минимум два раза в неделю проходить военную полнокровную подготовку.---чумичка, работать-то кто будет? Достали такие диванные стратеги. Может пара недель фронта тебе бы мозги вправила
    06 января, Гость   Ответить
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