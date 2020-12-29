Один из самых ярких моментов Нового года – это ожидание и вручение подарков. Даже самые циничные взрослые в глубине души на Новый год ждут чего-то необычного и удивительного. Иногда эти ожидания сбываются. Рассказываем интересные истории, связанные с новогодними подарками.

Для ножек королевы

Французский король Людовик XIV (получивший прозвище Король-солнце) на Новый год преподнес своей супруге соболиное манто длиной полтора километра. И это было вовсе не желание соригинальничать, выбор подарка был продиктован трогательной заботой главы государства о хрупком здоровье жены. Каждое утро королева прогуливалась босиком по саду от замка до беседки, и проходила расстояние в 1,5 километра. Чтобы сделать прогулку комфортной, и чтобы ножки королевы не мерзли, король подарил своей даме соболиную "дорожку" длиной как раз в ее утренний маршрут.

Остров и сердце в придачу

Миллиардер Аристотель Онассис очень любил свою вторую супругу – Жаклин Кеннеди, и любил ее удивлять. А для этого не жалел никаких денег (впрочем, это было не трудно – он же был один из богатейших людей мира). Аристотель часто повторял: "Если бы не было женщин – все деньги мира ничего не значили бы". В подарок на 1968 год Онассис преподнес Жаклин целый остров Скорпион в Ионическом море. Остров получил свое название потому, что по форме напоминает маленького греческого скорпиона. Его размер – 500 акров. На этом острове они в том же 1968 году и сыграли свадьбу. Остров Скорпион стал одним из дорогих и одновременно романтических подарков в мировой истории.

Город на Рождество

Под Рождество 1864 года президент США Авраам Линкольн получил в подарок от генерала Уильяма Т. Шермана целый город. Тогда в Америке шла гражданская война, и генерал как раз под Рождество сумел захватить город Саванну в Джорджии и отправил телеграмму Линкольну: "Я прошу представить вам в качестве рождественского подарка город Саванну со 150 крупнокалиберными пушками и большим количеством боеприпасов, а также около 25 000 тюков хлопка". В ответ президент ответил: "Большое спасибо за ваш рождественский подарок – захват Саванны".

Елка за помощь в войне

Ежегодно с 1947 года Великобритания получает большой подарок на Рождество от соседней Норвегии. Это новогодняя ель высотой около 20 метров и весом четыре тонны. Устанавливают ее на главной площади Лондона – Трафальгарской – за несколько недель до Рождества. Этот подарок – благодарность Норвегии за помощь во время Второй мировой войны. В 1940 году Германия захватила Норвегию, несмотря на ее заявление о намерении оставаться в нейтралитете. Великобритания тогда предложила убежище королю Норвегии Хокону VII и его правительству. Кроме того, британцы помогли организовать сопротивление нацистам. После войны король Норвегии повелел каждый год отправлять огромное дерево в качестве рождественского подарка, как символ незабвения помощи Великобритании.

А теперь пара историй, как говорится, "из народа"

Раз Дед Мороз, два Дед Мороз

"Новый год еще в детстве был праздником с запахом елки, апельсинов и горящими огнями. Помню, дело было в конце 80-х. Вечер 31 декабря. Дома все готовятся встречать праздник. Мама хлопочет над праздничным ужином. Бабушка накрывает на стол. Я помогаю и маме, и бабушке. Тут раздался звонок в дверь, и на пороге – Дедушка Мороз. Настоящий зимний Дедушка! Я с волнением рассматривал его. В голове несколько раз прокрутилось стихотворение, которое я готовился рассказать. И только я открыл рот, как снова раздался звонок, и на пороге… еще один Дед Мороз. Мы все были удивлены и взволнованы. Мое стихотворение словно растворилось у меня в голове. Позднее выяснилось, что второй Дед Мороз ошибся адресом. И хотя подарок был мне подарен всего один, потрясение от двух увиденных Дедов Морозов перекрыло радость, наверное, от десяти подарков…"

Мяукающий подарок

"Накануне Нового года супруга, ездившая днем по магазинам, сказала, что слышала в автомобиле странные звуки. "Не то писк, не то мяуканье, – сказала она. – Вроде смотрела, ничего не увидела…"

Пришлось идти смотреть. Светил фонариком – ничего не нашел. Тем временем праздник приближается. Думаю, утро вечера мудренее.

В полдень 1 января собрались к родственникам. Садимся в авто после предварительного осмотра. Ничего не обнаружено. Заводим, не спеша выезжаем. И тут раздается душераздирающий крик… Мы похолодели. Вышли из машины. И спереди вываливается мелкий издающий писк комочек. Весь грязный. Стали осматривать этого представителя семейства кошачьих. Крови не нашли. Позвонили родственникам. Сказали, что сильно задержимся. Отмыли, очистили это чудо. Дали молока. Смотрит на нас испуганно.

Позвонили знакомому ветеринару. К счастью, травма оказалась не фатальной. Лапка, которую придавило, вскоре зажила. Найденыш оказался кошкой. Назвали Лексой – в честь автомобиля. Вот такой подарок в дом на праздник…"

А какие интересные истории, связанные с новогодними подарками, случались с вами?