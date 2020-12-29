Вторник, 29 Декабрь, 09:56

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,72
€ 90,13
-19°


3078035 +0
Обь
19см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Адвент-календарь-2021Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Соболиная дорожка и два Деда Мороза: самые необычные подарки на Новый год

, ИА "Амител"
Новогодние подарки бывают разными. Некоторые умудряются преподносить поистине волшебные дары

Один из самых ярких моментов Нового года – это ожидание и вручение подарков. Даже самые циничные взрослые в глубине души на Новый год ждут чего-то необычного и удивительного. Иногда эти ожидания сбываются. Рассказываем интересные истории, связанные с новогодними подарками.

Для ножек королевы

Французский король Людовик XIV (получивший прозвище Король-солнце) на Новый год преподнес своей супруге соболиное манто длиной полтора километра. И это было вовсе не желание соригинальничать, выбор подарка был продиктован трогательной заботой главы государства о хрупком здоровье жены. Каждое утро королева прогуливалась босиком по саду от замка до беседки, и проходила расстояние в 1,5 километра. Чтобы сделать прогулку комфортной, и чтобы ножки королевы не мерзли, король подарил своей даме соболиную "дорожку" длиной как раз в ее утренний маршрут.

Остров и сердце в придачу

Миллиардер Аристотель Онассис очень любил свою вторую супругу – Жаклин Кеннеди, и любил ее удивлять. А для этого не жалел никаких денег (впрочем, это было не трудно – он же был один из богатейших людей мира). Аристотель часто повторял: "Если бы не было женщин – все деньги мира ничего не значили бы". В подарок на 1968 год Онассис преподнес Жаклин целый остров Скорпион в Ионическом море. Остров получил свое название потому, что по форме напоминает маленького греческого скорпиона. Его размер – 500 акров. На этом острове они в том же 1968 году и сыграли свадьбу. Остров Скорпион стал одним из дорогих и одновременно романтических подарков в мировой истории.    

Город на Рождество

Под Рождество 1864 года президент США Авраам Линкольн получил в подарок от генерала Уильяма Т. Шермана целый город. Тогда в Америке шла гражданская война, и  генерал как раз под Рождество сумел захватить город Саванну в Джорджии и отправил телеграмму Линкольну: "Я прошу представить вам в качестве рождественского подарка город Саванну со 150 крупнокалиберными пушками и большим количеством боеприпасов, а также около 25 000 тюков хлопка". В ответ президент ответил: "Большое спасибо за ваш рождественский подарок – захват Саванны".

Елка за помощь в войне

Ежегодно с 1947 года Великобритания получает большой подарок на Рождество от соседней Норвегии. Это новогодняя ель высотой около 20 метров и весом четыре тонны. Устанавливают ее на главной площади Лондона – Трафальгарской – за несколько недель до Рождества. Этот подарок – благодарность Норвегии за помощь во время Второй мировой войны. В 1940 году Германия захватила Норвегию, несмотря на ее заявление о намерении оставаться в нейтралитете. Великобритания тогда предложила убежище королю Норвегии Хокону VII и его правительству. Кроме того, британцы помогли организовать сопротивление нацистам. После войны король Норвегии повелел каждый год отправлять огромное дерево в качестве рождественского подарка, как символ незабвения помощи Великобритании.

А теперь пара историй, как говорится, "из народа"

Раз Дед Мороз, два Дед Мороз

"Новый год еще в детстве был праздником с запахом елки, апельсинов и горящими огнями. Помню, дело было в конце 80-х. Вечер 31 декабря. Дома все готовятся встречать праздник. Мама хлопочет над праздничным ужином. Бабушка накрывает на стол. Я помогаю и маме, и бабушке. Тут раздался звонок  в дверь, и на пороге – Дедушка Мороз. Настоящий зимний Дедушка! Я с волнением рассматривал его. В голове несколько раз прокрутилось стихотворение, которое я готовился  рассказать. И только я открыл рот, как снова раздался звонок, и на пороге… еще один Дед Мороз. Мы все были удивлены и взволнованы. Мое стихотворение словно растворилось у меня в голове. Позднее выяснилось, что второй Дед Мороз ошибся адресом. И хотя подарок был мне подарен всего один, потрясение от двух увиденных Дедов Морозов перекрыло радость, наверное, от десяти подарков…"

Мяукающий подарок

"Накануне Нового года супруга, ездившая днем по магазинам, сказала, что слышала в автомобиле странные звуки. "Не то писк, не то мяуканье, – сказала она. – Вроде смотрела, ничего не увидела…"

Пришлось идти смотреть. Светил фонариком – ничего не нашел. Тем временем праздник приближается. Думаю, утро вечера мудренее.

В полдень 1 января собрались к родственникам. Садимся в авто после предварительного осмотра. Ничего не обнаружено. Заводим, не спеша выезжаем. И тут раздается душераздирающий крик… Мы похолодели. Вышли из машины. И спереди вываливается мелкий издающий писк комочек. Весь грязный. Стали осматривать этого представителя семейства кошачьих. Крови не нашли. Позвонили родственникам. Сказали, что сильно задержимся. Отмыли, очистили это чудо. Дали молока. Смотрит на нас испуганно.

Позвонили знакомому ветеринару. К счастью, травма оказалась не фатальной. Лапка, которую придавило, вскоре зажила. Найденыш оказался кошкой. Назвали Лексой – в честь автомобиля. Вот такой подарок в дом на праздник…"

А какие интересные истории, связанные с новогодними подарками, случались с вами?

Читайте также в сюжете: Новый год-2021

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
09:51
Синоптики рассказали, когда спадут морозы в Алтайском крае 0
09:39
Адвент-календарь amic.ru. Собираем комбо событий 2020-го 1
09:27
Рядом с Нагорным парком в Барнауле может появиться новый жилой комплекс 2
09:15
Новогодний детокс. В "Территории здоровья" помогут восстановить силы после 2020 года 0
09:00
"Город. Слушай!". История № 23. Здание Центробанка в Барнауле 0
08:45
Движение пригородных поездов изменится в новогодние праздники на Алтае 1
08:30
Заложники своих квартир. Сотни барнаульцев десять лет не могут распоряжаться недвижимостью 8
08:15
Желтое белье, грабли, чемодан. 14 новогодних ритуалов, чтобы разбогатеть и быть счастливым 2
08:01
Сел и забыл про все. Где купить массажное кресло, с которым не захочется расставаться 1
07:46
Соболиная дорожка и два Деда Мороза: самые необычные подарки на Новый год 0
07:29
Старикам тут пока не место. Как записаться на прививку от ковида в Алтайском крае 9
07:14
Укрупняй и властвуй. Алтайский госуниверситет "сольет" гуманитариев в один институт 12
07:01
Взрослым и детям. Стоматологи рассказали, как сохранить здоровье зубов на долгие годы 0
06:46
Цены на такси в Барнауле взлетели вверх. Всему виной морозы, пробки и Новый год 17
06:30
С 30 декабря Турция начнет требовать тесты на COVID от авиапассажиров 3
06:16
Когда главное украшение елки – это кот 3
06:01
До -9 градусов потеплеет в Алтайском крае 29 декабря 0
23:30
Такой день. Жемчужная свадьба Томенко и отказ работодателей повышать зарплату 1
23:02
В Алтайском крае многодетного отца отправят в колонию за истязание шестерых детей 0
22:35
Конституционный суд признал законным ограничение передвижения во время пандемии 14
22:02
Мишустин поручил оперативно оказать помощь семьям моряков с затонувшего судна "Онега" 0
21:31
Виктор Томенко показал фото со своей свадьбы в молодости 9
21:05
Почти 100 снегоуборочных машин будут чистить дороги Барнаула в ночь на 29 декабря 0
20:33
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 274 0
20:03
Индонезия закроет границы из-за нового штамма коронавируса 0
19:29
В Барнауле зафиксировали рекордные за последние 100 лет морозы 2
19:01
Присяжные признали Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев 1
18:26
Восьмибалльные пробки сковали движение транспорта в Барнауле 0
18:03
Деньги за пару кликов. Как быстро найти выгодный кредит онлайн 0
17:56
Доктор Мясников дал неутешительный прогноз на 2021 год 1
17:49
Актриса Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с COVID-19 0
17:36
Мошенники нашли новогодний способ обмана россиян 2
17:19
Барнаульская елка оказалась одной из самых больших в Сибири 8
17:02
Барнаульский боксер Дмитрий Кулаков победил на профессиональном ринге 1
16:52
Алтайские волонтеры вручили подарки детям и медицинским работникам 0
16:46
Жириновский назвал возможных преемников Путина 11
16:31
В новогодние праздники медучреждения Алтайского края будут работать в особом режиме 0
16:18
Путин поручил поддержать российский кинематограф в 2021 году не ниже уровня 2019-го 5
16:03
Желание под елкой. На Алтае прошла благотворительная новогодняя акция 0
15:56
Жительница Горного Алтая нелегально продавала спиртное односельчанам 5
15:43
Почти 28 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России 2
15:31
Пора переезжать. Самая дешевая селедка под шубой в России оказалась в Бийске 2
15:15
Почти пять миллионов рублей выделили для центра помощи детям в Рубцовске 2
15:03
Выплаты, льготы, замена трудовых. Какие изменения произошли в декабре 2020 года 0
14:45
Врачи назвали неожиданный симптом, который указывает на проблемы с сердцем 2
14:31
Девятилетняя россиянка получила медаль Совфеда "За проявленное мужество" 2
14:17
17 рыбаков с затонувшего в Баренцевом море рыболовного судна считаются погибшими 7
14:02
Полицейские нашли двух пропавших девочек в Рубцовске 7
13:54
Три человека пострадали в результате ДТП в Горно-Алтайске 1
13:45
США выделят 290 млн долларов на противодействие России в 2021 году 35

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.