Действовал законно: новосибирского полицейского, случайно застрелившего 19-летнего парня, признали невиновным

Уголовное дело в отношении новосибирского полицейского Александра Гусева, который случайно выстрелил в 19-летнего Векила Абдуллаева, закрыто. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР.

В ведомстве подчеркнули, что действия полицейского признаны законными, а дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, вечером 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, сопровождал мужчину в служебный автомобиль для установления личности. В один момент сотрудникам ДПС попытался помешать 19-летний выходец из Азербайджана Векил Абдуллаев.

Александр Гусев начал задерживать его: сначала оттолкнул его ногой, после достал табельный пистолет, взвёл его в боевое положение и прижал мужчину к капоту, направив пистолет на его голову. В результате непроизвольно нажал на курок и смертельно ранил Абдуллаева выстрелом в голову.

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30 мая Абдуллаев скончался в больнице, после чего Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело в отношении полицейского со ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») на ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Позднее жители Мошково Новосибирской области сообщали о большом количестве правоохранителей и представителей азербайджанской диаспоры, которые стянулись к населённому пункту. Местные жители опасались беспорядков, которые могут возникнуть, а силовики — нападения на сотрудников полиции.

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Отметим, что накануне друзей Абдуллаева признали виновными в сопротивлении полиции. В колонию-поселение отправится только один из них, остальным в счёт срока зачли время, проведённое в СИЗО.